Klose admite que recorde igualado é 'muito importante'

Reserva da Alemanha, Miroslav Klose levou apenas dois minutos entre entrar em campo diante de Gana e fazer o gol que decretou o empate em 2 a 2, mostrando o seu famoso faro na área. O gol deste sábado, porém, teve um sabor especial. Afinal, foi o 15.º do alemão em Copas, fazendo ele se igualar a Ronaldo como o maior artilheiros da história dos Mundiais.

"Em Copas, marcar essa quantidade de gols não é fácil. O recorde é muito importante, mas também é importante que nosso time continue forte", comentou Klose, após a partida valida pela segunda rodada do Grupo G da Copa, na Arena Castelão, em Fortaleza. "São 15 gols em 20 jogos, nada mal, né?", brincou ele com os repórteres. Depois, disse que não pensa no próximo gol. "Só quero ter uma boa participação", garantiu.

O gol de Klose foi importante não apenas porque fez ele escrever ainda mais seu nome na história das Copas, mas também porque permitiu à Alemanha evitar uma derrota para Gana que poderia complicar a classificação para as oitavas de final.

"É uma coisa que traz muita adrenalina (fazer o gol). A gente teve bastante posse de bola e a gente tem essa vantagem. A gente não consegue sempre superar um resultado de empate", ressaltou Klose, exaltando a liderança no Grupo G.

Apesar do gol, o centroavante não cobra a titularidade na sua quarta Copa do Mundo. "A gente tem uma boa relação com o treinador e eu quero ajudar minha equipe nos jogos, mesmo se eu estiver no banco. Todo mundo é importante", lembrou. Centroavante titular, Müller, de 24 anos, marcou três gols na estreia e chegou a oito em Copas.