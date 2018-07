Kroos lidera ranking de estatísticas da Fifa na Copa do Mundo

Lionel Messi foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. Mas foi o alemão Toni Kroos que ficou em primeiro lugar no ranking de estatísticas da Fifa, finalizado neste domingo, após a conquista do tetracampeonato pela Alemanha, no Maracanã. Nesta lista, o atacante argentino foi apenas o 14.º colocado, com 9,39 pontos.

Kroos é considerado o jogador mais completo da competição ao acumular 9,79 pontos no índice que a Fifa utiliza para ranquear o desempenho dos atletas. A Fifa estabelece este índice levando em consideração seu sistema de rastreamento para medir a ação dos jogadores e determinar o impacto positivo ou negativo que eles causam para suas seleções, segundo análise de especialistas.

Com números cada vez melhores nas estatísticas, que avaliam desde a movimentação até o número de passes completos, o meia alemão ascendeu ao primeiro posto da lista depois de ajudar a Alemanha a buscar o título. O atacante francês Karim Benzema ficou em segundo lugar, com 9,74, seguido de Arjen Robben, com 9,70. O atacante holandês foi eleito o terceiro melhor da Copa, atrás de Messi e do alemão Thomas Müller. Nas estatísticas, o atacante da Alemanha foi apenas o 7.º colocado (9,56).

A lista dos dez melhores no índice tem quatro brasileiros. Thiago Silva é o mais bem colocado, em 4.º, com 9,66. Oscar é o 5.º (9,63), David Luiz ocupa o 8.º posto (9,54) e Neymar, o 10.º (9,48). O Top 10 conta ainda com o zagueiro holandês Stefan De Vrij, em 6.º, com 9,59, e o meia-atacante colombiano James Rodríguez, em 9.º (9,51).