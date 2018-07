Lahm e Neuer creditam Mundial à unidade do grupo alemão

O capitão da seleção alemã, Philipp Lahm, o melhor goleiro da Copa do Mundo, Manuel Neuer, creditaram o tetracampeonato alemão, conquistado neste domingo, no Maracanã, com a vitória por 1 a 0 na prorrogação contra a Argentina, à força do conjunto alemão, à unidade do grupo, que foi mais importante do que individualidades. "Ter os melhores jogadores individuais não importa, o que importa é ter a melhor equipe e nós fomos o melhor time", declarou Lahm na saída do gramado para a principal rede de TV alemã, a ARD.

Lahm lembrou da dificuldade que a Alemanha teve para furar o bloqueio argentino e ressaltou que a seleção campeã não sentiu em nenhum momento a pressão pelo favoritismo. "Sabíamos que não é normal, seja em uma semifinal ou em uma final de um Mundial, ganhar por 5 a 0 depois de 30 minutos", lembrou Lahm, em uma referência clara à goleada sobre o Brasil na semifinal

Por sua vez, Neuer reforçou a unidade do grupo alemão e dedicou o título mundial a todos os jogadores que fizeram parte do grupo na preparação para a Copa, e também aos atletas que não vieram para o Brasil, como Marco Reus, que se contundiu no amistoso contra a Armênia.

"Fomos campeões do mundo porque todos estavam plenamente com a equipe, também aqueles que não jogaram, e todos sentimos sua energia", disse Neuer, também para rede de TV alemã ARD. "Não apenas nós que jogamos que somos campeões do mundo, mas todos somos campeões, todo o banco de reservas, toda a Alemanha", concluiu o melhor goleiro do Mundial do Brasil.