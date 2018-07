Lista dos 10 melhores da Copa tem Neymar e quatro alemães

A Fifa anunciou nesta sexta-feira a lista dos 10 finalistas ao prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo de 2014 e incluiu Neymar entre os concorrentes. O atacante é o único brasileiro a figurar nesta premiação, que conta com quatro alemães (Thomas Müller, Philipp Lahm, Toni Kroos e Mats Hummels); três argentinos (Lionel Messi, Angel Di María e Javier Mascherano), um holandês (Arjen Robben) e um colombiano (James Rodríguez).

A entidade que controla o futebol mundial também revelou os três finalistas ao prêmio de melhor goleiro e outros três de maior revelação do Mundial. A primeira destas disputas ficou entre o alemão Manuel Neuer, o argentino Sergio Romero e o costarriquenho Keylor Navas, enquanto a premiação que elegerá o "Jogador Jovem" da competição contará com os franceses Paul Pogba e Raphael Varane e o holandês Memphis Depay.

Essas listas de candidatos foram entregues pelo Grupo de Estudos Técnicos (TSG, na sigla em inglês) da Fifa, sendo que a entidade ainda irá premiar os maiores artilheiros da Copa com as Chuteiras de Ouro, Prata e Bronze e ainda entregará o Troféu Fair Play à seleção mais disciplinada desta edição do torneio.

Os vencedores destas premiações serão anunciadas logo após a final da Copa do Mundo, neste domingo, no Maracanã, onde a Alemanha enfrentará a Argentina. O jogador eleito o melhor do Mundial receberá a Bola de Ouro, enquanto o segundo e terceiro mais votados ganharão respectivamente a Bola de Prata e a Bola de Bronze. Já o melhor goleiro receberá a Luva de Ouro.