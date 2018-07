Löw descarta Podolski na Alemanha para jogo contra a Argélia

O técnico Joachim Löw descartou neste sábado o atacante Lukas Podolski para jogo contra a Argélia, segunda-feira, em Porto Alegre, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Segundo ele, o jogador sofreu uma lesão na perna e não tem condições de defender a seleção alemã nesta partida.

Löw não deu detalhes da contusão de Podolski, mas explicou que não é um problema sério e não impede que ele possa jogar novamente na Copa, caso a Alemanha consiga avançar. De acordo com o treinador, o atacante precisa descansa uns dois ou três dias, sob o "risco" de ter algo mais grave.

Com 29 anos, Podolski está em sua terceira Copa do Mundo, mas tem sido reserva da Alemanha na competição no Brasil. Assim, Löw fica sem uma importante opção no banco de reservas para enfrentar a Argélia no Beira-Rio.

Na mesma entrevista deste sábado, ainda no litoral baiano, onde a seleção alemã está concentrada, Löw contou que o zagueiro Boateng, que vem sendo escalado como lateral-direito titular, está com uma lesão no joelho esquerdo, mas explicou que "não é nada sério". Assim, ele poderá enfrentar a Argélia.