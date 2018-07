Luis Suárez minimiza polêmica: 'Ele acertou o ombro em mim'

Protagonista de um dos lances mais polêmicos desta Copa do Mundo, Luis Suárez tentou minimizar a mordida que deu no zagueiro Giorgio Chiellini durante a partida entre Uruguai e Itália, nesta terça-feira. Sem negar ou confirmar a mordida, o atacante disse que foi o rival que acertou o ombro no seu rosto.

"Essas coisas acontecem em campo. Estávamos nós dois na área e ele acertou o ombro em mim. Estas coisas acontecem no gramado, e não temos que dar muita importância a isso", declarou o atacante uruguaio, tentando desconversar sobre o assunto.

O polêmico lance aconteceu aos 33 minutos do segundo tempo, antes de o Uruguai marcar o único gol da partida, que acabou eliminado os italianos da Copa. Dentro da área, Suárez se aproximou por trás de Chiellini e deu uma mordida no ombro esquerdo do rival, que chegou a levantar a camisa para mostrar a marca dos dentes do atacante uruguaio.

Suárez não chegou a ser advertido pelo árbitro. "Não expulsar Suárez foi ridículo", esbravejou Chiellini. "[A mordida] Foi absolutamente evidente. Ficou até uma marca", disse o italiano, que cobrou a expulsão para o juiz, mas não teve sucesso. Dois minutos depois, o Uruguai anotou o gol da vitória e da classificação.

A seleção sul-americana, no entanto, tentou negar o lance. O técnico Óscar Tabárez disse que não viu a mordida e o zagueiro Diego Lugano, que não entrou em campo, negou a agressão. E disse que marca no ombro de Chiellini correspondia a uma cicatriz antiga, sem relação com o lance com Suárez.

Por causa da mordida, o atacante corre o risco de ser suspenso das próximas partidas do Uruguai na Copa do Mundo. Se for punido, perderá o jogo contra a Colômbia nas oitavas de final. A Fifa ainda está investigando o caso.

Contra Suárez, pesa um histórico pouco favorável. Ele já foi flagrado repetindo a mordida desta terça em rivais em duas partidas por clubes diferentes. Em 2010, quando atuava pelo Ajax, o jogador pegou um gancho de sete jogos por protagonizar o lance inusitado no Campeonato Holandês. Já em 2013, pelo Liverpool, ele foi punido por mais 10 jogos depois de morder o zagueiro Ivanovic em um clássico contra o Chelsea.