Manifestantes protestam no Maracanã contra Copa do Mundo

Se a segurança impediu invasões hoje no Maracanã, ela não conseguiu parar manifestantes que, com ingressos, conseguiram entrar com uma faixa no estádio em que se lia "A festa nos estádios não vale as lágrimas da favela". na disputa entre Bélgica e Rússia, pela Copa do Mundo.

Manifestações políticas estão proibidas pela Fifa e Maurício Dantas, que levava a faixa, foi conduzido a uma delegacia. "Eu ganhei os ingressos e decidi que ia usar a oportunidade para protestar", disse. Seu ingresso havia sido um presente do Itaú, banco patrocinador da Copa.

Os vigias contratados pela Fifa ainda tentaram impedir que a reportagem do Estado fizesse fotos do protesto. "Isso está proibido", declarou um dos vigias, visivelmente nervosos.

Os policiais consideraram que a mensagem da faixa não era uma agressão a ninguém e decidiram liberar os torcedores.

"O que queremos é mostrar que a Copa está acontecendo em uma clima de festa, mas enquanto existe um polícia genocida no Brasil", atacou Dantas.