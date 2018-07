Mano Menezes repete time em coletivo para enfrentar o Inter

O técnico do Corinthians, Mano Menezes, já definiu a equipe que enfrentará o Internacional, nesta quinta-feira, às 19h30, na retomada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para o Itaquerão. A grande novidade é a entrada de Elias como titular. Nas demais posições, é o mesmo time que vinha jogando antes da parada da Copa do Mundo.

Nesta segunda-feira, o técnico comandou mais um treino coletivo e repetiu a escalação de jogos-treinos realizados durante a intertemporada: Cássio; Fagner, Cleber, Gil e Fábio Santos; Ralf, Elias, Petros e Jadson; Luciano e Guerrero. O sistema é o 4-2-3-1.

O zagueiro Anderson Martins e o atacante Ángel Romero treinaram com os reservas. O outro reforço, o uruguaio Nicolas Lodeiro, ainda não treinou com o grupo. "Terminamos nosso objetivo, que era ficar entre os primeiros colocados. Não podemos mais oscilar em casa. Temos que ganhar", afirmou o goleiro Cássio, que renovou contrato até 2018.

O Corinthians terminou as nove primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro em 3º lugar, com 16 pontos, três atrás do líder Cruzeiro. O Internacional, rival desta quinta, também tem 16 e está em 5º lugar.