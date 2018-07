Marcelo vê evolução e atuação 'diferente' da seleção brasileira

O lateral-esquerdo Marcelo avaliou que, já em seu terceiro jogo na Copa do Mundo, a seleção brasileira mostrou uma evolução natural na vitória sobre Camarões, por 4 a 1, nesta segunda-feira, em Brasília. Mas ele também disse que o time teve uma postura "diferente", depois de ganhar da Croácia na estreia e empatar com o México na segunda rodada.

"Hoje a gente teve uma entrega, não que a gente não se entregasse nos outros jogos. Hoje foi diferente, e a gente notou isso dentro de campo", afirmou Marcelo, logo depois de deixar o gramado do Estádio Mané Garrincha. "A gente conversou que a gente tinha que melhorar alguns detalhezinhos e hoje foi isso. Faltava um pouco mais de intensidade em algumas jogadas. A gente conseguiu fazer isso e as coisas aconteceram naturalmente."

"Esse era o nosso objetivo, evoluir a cada jogo. O time trabalhou, lutou. E quando a gente corre um pelo outro, os gols saem naturalmente", explicou Marcelo, que também disse não se abalar com as críticas que a seleção recebeu após as duas primeiras rodadas da Copa. "A gente tenta não olhar muito as críticas. Tem que saber onde a gente está errando para melhorar. Isso não afeta a gente. Nossa união está cada vez mais forte."