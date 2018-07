Mats Hummels tem tendinite no joelho, mas deve jogar final

O defensor da seleção alemã, Mats Hummels, passa por tratamento em seu joelho, que sofre de tendinite, após a vitória na semifinal por 7 a 1 contra o Brasil, no maior vexame da história do futebol brasileiro. Segundo o diretor da delegação alemã, o ex-jogador Oliver Bierhoff, o zagueiro não corre risco de ficar de fora da final da Copa do Mundo, no domingo, no Maracanã. "Todos estão bem, exceto Mats Hummels, que está recebendo tratamento", declarou Bierhoff para uma TV alemã, após revelar que os jogadores ganharam o dia de folga no Campo Bahia, em Santa Cruz Cabrália. "É uma medida de precaução. Nós acreditamos que ele estará bem para jogar a final."

Hummels pediu para sair no intervalo da semifinal contra o Brasil na terça-feira por causa da dor provocada pela lesão no joelho. O mesmo joelho machucado na estreia da seleção alemã, quando o time de Joachim Löw goleou Portugal por 4 a 0 e ele marcou de cabeça um de seus dois gols na Copa. O outro foi nas quartas de final, contra a França, na vitória por 1 a 0 no Maracanã.

De acordo com o porta-voz da equipe alemã, Jens Grittner, Hummels sofre de uma tendinite no joelho. "Vamos acompanhar o que acontece e analisar um dia de cada vez", disse Grittner. O zagueiro disse aos repórteres alemães em Belo Horizonte que sentia dores no aquecimento e estas dores ficaram piores durante o primeiro tempo do jogo no Mineirão. Ele foi visto andando na praia perto da concentração alemã na Bahia, nesta quarta-feira, sorrindo para os companheiros, mas mancando um pouco.

"Tive problemas por alguns dias. Mas pela primeira vez a dor não foi embora depois do aquecimento. No jogo foi ficando pior", revelou Hummels, que disse ter pedido para sair no intervalo, quando a Alemanha já ganhava por 5 a 0. "Tomei esta decisão porque achei que seria melhor sair para que não quebrasse alguma coisa. Vamos ter de saber o que é isso exatamente. Não é alguma coisa irrelevante, mas, felizmente, não acredito que isso possa por em risco domingo", ressaltou Hummels. "Espero que possamos tratar bem disso até domingo. Seria algo realmente muito estúpido perder a final."