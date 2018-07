Mau humor de Van Gaal empurra boa fase da seleção holandesa

A excelente campanha da Holanda na Copa - encerrou a primeira fase com saldo de sete gols, o melhor entre as seleções participantes - seria motivo de comemoração para qualquer treinador. Mas parece não ser o caso de Aloysius Paulus Maria van Gaal, o quase sempre vitorioso Louis van Gaal, de 62 anos.

Na entrevista ao final da partida contra o Chile, quando os holandeses venceram por 2 a 0 e encerraram a primeira fase com elogios e 100% de aproveitamento, Van Gaal voltou a dar mostras de seu mau humor, amplamente conhecido na Europa. Contrariado com os jornalistas, ironizou perguntas, discutiu e reclamou para, ao final, dizer que não está surpreendido com o rendimento da seleção sob seu comando. Afinal, disse, é um treinador acostumado ao sucesso. "Se olhar meu currículo, verá que ganho muitos jogos. Então, não é novidade."

Van Gaal, que ostenta títulos europeus de peso, como a Liga dos Campeões, é homem de sorriso raro, semblante fechado, ar desconfiado. A imprensa mundial acredita que ele pode apagar o fracasso de sua primeira passagem à frente da seleção. Van Gaal não conseguiu classificar a Holanda para a Copa de 2002.

Em relação ao elenco, ele tem seus preferidos e também seus desafetos. Seu relacionamento com o meia ofensivo Sneijder, um dos craques do time, não é dos melhores. Sneijder e o artilheiro Robin van Persie não se dão bem. Van Gaal está do lado de VanPersie, seu capitão.

Isso ficou claro em um dos treinos realizados no Rio, quando, enfurecido, o técnico repreendeu Sneijder em tom alto, ouvido até por quem estava nas arquibancadas. Jornalistas holandeses que vieram ao Brasil para acompanhar a Copa contam que Van Gaal até melhorou seu comportamento, mas as recaídas têm sido cada vez mais constantes. Esperam mais grosserias se a Holanda continuar na Copa. Se for eliminada neste domingo, manterão distância da fera.