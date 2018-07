Mertesacker comemora seu centésimo jogo pela seleção da Alemanha

A estreia de Mertesacker pela Alemanha ocorreu há quase dez anos, mais precisamente no dia 9 de outubro de 2004. Foi em um amistoso contra o time do Irã, em Teerã. Até hoje o grandalhão de 1,98m ainda se lembra com carinho daquela experiência "exótica".

"Aquele jogo contra o Irã foi algo excepcional. Eu era muito jovem e não tinha muita noção do que estava acontecendo", comentou o zagueiro, que está com 29 anos. "Foi uma espécie de viagem ao desconhecido, mas não só para mim. Foi para todo o time", disse Mertesacker, referindo-se ao fato de que, para os alemães, não é comum jogar no Irã.

O jogador do Arsenal conta que seu momento inesquecível pela Alemanha foi a Copa de 2006. Na época com 21 anos e jogando pelo Hannover, ele teve a honra de ser titular do time no Mundial disputado em seu país. "Eu havia estreado na seleção em 2004 e dois anos depois já estava na Copa do Mundo. Foi algo especial", disse Mertesacker. "Para mim é uma grande honra completar cem jogos pela seleção. É algo que certamente vai me dar muita confiança. Nesses dez anos, eu sofri muitas lesões, mas sempre tive a capacidade de me recuperar e voltar à equipe."

Agora que o tempo passou, o zagueiro que foi titular no Mundial da Alemanha e também no da África do Sul, em 2010, se vê em situação oposta à que viveu em 2006. Naquela época, ele era o novato que buscava apoio nos jogadores mais experientes. Na Copa no Brasil, é ele quem tem de fornecer esse apoio.

"Quando você é jovem, você precisa de suporte. Eu vejo que os jovens trazem muito frescor ao time, eles nos contagiam com seu entusiasmo", falou Mertesacker. "Quando olho para eles, eu penso: ''Será que estou correspondendo ao que eles esperam de mim? Será que estou à altura deles?''".