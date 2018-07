Mesmo com vice, Messi é eleito melhor jogador da Copa do Mundo

Encerrada a final da Copa no Maracanã, com o título da Alemanha após a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, a Fifa foi rápida para definir os prêmios individuais da competição. E, mesmo com a derrota na decisão deste domingo, o argentino Lionel Messi acabou sendo eleito o melhor jogador do Mundial.

Messi teve papel decisivo na campanha da seleção argentina, principalmente na primeira fase. Terminou a competição com quatro gols marcados, mas teve uma atuação apagada na final deste domingo, quando não conseguiu evitar a conquista alemã. Assim, recebeu o prêmio individual sem esconder a tristeza.

Na eleição do melhor jogador da Copa, que teve 10 indicados, o alemão Müller terminou em segundo lugar e o holandês Robben ficou em terceiro. Os demais candidatos eram os alemães Hummels, Kroos e Lahm, os argentinos Di María e Mascherano, o brasileiro Neymar e o colombiano James Rodriguez.

Na disputa pelo prêmio de melhor goleiro, o escolhido foi o alemão Manuel Neuer, que levou apenas quatro gols na competição e teve grandes atuações. Além de conquistar o título mundial, ele venceu a eleição pelo prêmio individual contra o costarriquenho Navas e o argentino Romero.

A Fifa também anunciou neste domingo, no encerramento da competição, o prêmio de melhor jogador jovem da Copa, dado ao meia francês Pogba, que tem apenas 21 anos. Outra honraria foi dada para a seleção colombiana, eliminada nas quartas de final, que terminou com o troféu de Fair Play (Jogo Limpo).