Messi comemora vaga da Argentina na final: 'Falta apenas um passo'

Messi não pôde fazer uma festa completa pela classificação para a final da Copa do Mundo com os companheiros argentinos porque foi sorteado no exame antidoping após a decisão por pênaltis contra a Holanda, nesta quarta-feira, na Arena Corinthians. Após empate por 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, a Argentina garantiu-se na final para enfrentar a Alemanha, domingo, no Maracanã.

Mesmo sem poder comemorar, o craque argentino compartilhou sua alegria pelas redes sociais. "Eu me sinto orgulhoso de fazer parte desse plantel. Que fenômenos são todos", postou o ídolo. "Que partida fizeram todos. Que loucura. Estamos na final. Vamos aproveitar. Um abraço para toda a Argentina. Falta apenas um passo", completou Messi.

O texto postado em sua conta oficial no Twitter foi acompanhado de uma foto do craque

Sorridente, mesmo que solitário, antes da realização do exame. Na mensagem, Messi também manifestou seus sentimentos pelo falecimento do jornalista argentino Jorge "Topo" Lopes em um acidente automobilístico em Guarulhos, na Grande São Paulo, na última terça-feira.

"Abraço grande a toda Argentina e uma recordação especial para Jorge ''Topo" Lopes. Esta vitória vai especialmente também para você, amigo. Um abraço muito grande para toda a família, muita força", escreveu Messi.