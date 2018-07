México confirma que Héctor Moreno sofreu fratura na tíbia

O zagueiro Héctor Moreno sofreu uma fratura na tíbia durante a partida contra a Holanda, neste domingo na Arena Castelão, em Fortaleza, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A informação foi confirmada logo depois do jogo por Héctor González Iñarritu, dirigente da seleção mexicana.

Com 26 anos, Moreno sofreu a lesão no finalzinho do primeiro tempo, quando recebeu uma pancada na perna direita em disputa de bola com o holandês Robben. Ele precisou ser retirado de campo na maca, e não pôde defender o México na sequência do jogo, que terminou com vitória de virada da Holanda, por 2 a 1.

"Infelizmente, Héctor foi atingido em uma jogada acidental. É lamentável porque havia feito um grande torneio", comentou o técnico da seleção mexicana, Miguel Herrera, ao citar a grave contusão de um de seus titulares.