Mick Jagger faz nova previsão: Itália vencerá a Copa do Mundo

No que depender da fama criada em torno do suposto 'pé-frio' de Mick Jagger, a Itália já pode dar adeus à Copa do Mundo. Isto porque o vocalista dos Rolling Stones, marcado por prever sempre o contrário do que acontece nos jogos, disse durante um show em Roma neste domingo, diante de uma plateia de mais de 70 mil pessoas, que a Itália será campeã mundial. E foi além: vencerá o Uruguai, na partida de terça-feira, por 2 a 1.

"A Itália vencerá a Copa do Mundo, hein? Boa sorte na terça-feira. Eu acho que o jogo vai acabar 2 a 1 para a Itália", disse o frontman da banda inglesa. Vale lembrar que os desejos de sorte à seleção da Inglaterra não surtiram efeito nesta Copa. Antes das duas partidas da primeira fase, contra Itália e Uruguai, Jagger desejou boa sorte e Rooney e companheiros. Resultado? Duas derrotas.

A fama de 'pé-frio' de Mick Jagger o acompanha desde a última Copa, na África do Sul. Naquele Mundial, o roqueiro esteve presente nos jogos da Inglaterra, que acabou eliminada nas oitavas de final. Com sua seleção fora, escolheu outra equipe para torcer: os EUA, que perderam para Gana por 2 a 1. Depois, disse que torceria, então, pelo Brasil, por causa de seu filho - a seleção brasileira perdeu para a Holanda.