Müller já está entre os maiores artilheiros das Copas do Mundo

Quem olha para Thomas Müller, com seu eterno ar de garoto despreocupado, nem desconfia, mas ele veio ao Brasil para fazer história. E já está fazendo. Os três gols que marcou nos 4 a 0 sobre Portugal deram continuação ao caso de amor entre o jogador do Bayern de Munique e a Copa do Mundo, relação iniciada há quatro anos, na África do Sul. O desempenho do meia/centroavante da Alemanha em Mundiais é tão grande que ele, com meros 24 anos, já comete a audácia de aparecer lado a lado com os maiores artilheiros da história do torneio.

Os oito gols marcados em duas Copas dão a Müller a média de 1,14 por jogo na competição. É um assombro. Levando em conta apenas jogadores que marcaram ao menos sete gols, ele está entre os dez maiores goleadores dos Mundias em média de gols, à frente de gente como Ronaldo, Klose, Pelé e Gerd Müller, com quem tem em comum três coisas: o sobrenome, o faro de gol e o número 13 na parte de trás da camisa branca da Alemanha.

Se o time alemão for à final e Müller fizer um gol em cada um dos próximos seis jogos, terminará a Copa com nove tentos e chegará a 14 na contagem geral, apenas um a menos do que o recordista Ronaldo. Pode parecer um pouco demais para ele, mas trata-se de um jogador que provavelmente estará presente em pelo menos mais dois Mundiais. Assim, o Fenômeno pode até escapar de ter seu recorde quebrado em 2014 por Klose, mas dificilmente resistirá ao assédio de um outro alemão na Rússia, daqui a quatro anos.

O sucesso de Müller em sua estreia na Copa fica ainda mais incrível quando se lembra que ele se deu em uma posição que não é exatamente a dele, a de centroavante. Assim como Pep Guardiola, técnico do Bayern, Joachim Löw acredita que o rapaz se dá bem como o homem mais avançado do time porque possui duas características valiosas: intensa movimentação e grande presença de área. Ele tem o dom de estar no lugar certo na hora certa. “É muito difícil para qualquer adversário saber o que ele vai fazer. Thomas corre para todos os lados e está sempre buscando o gol”, disse Löw.

Ao que parece, Müller não tem muita consciência do tamanho do seu sucesso em Copas do Mundo, nem noção de que está conquistando um lugar nobre na história do torneio mais importante do futebol. Ou isso ou ele gosta de se fazer de desentendido. Quando comenta seu desempenho, ele fala como se ter média superior a um gol por jogo em Copas ou marcar três vezes contra Portugal fossem as coisas mais normais do mundo. Thomas Müller não quer que o planeta pense que ele está preocupado com façanhas individuais.

“Foi só o primeiro jogo. Nós queremos ser campeões, é a única coisa em que pensamos”, disse o jogador. “Nós agora temos de levar muito a sério o próximo jogo (contra Gana, sábado, em Fortaleza) porque no futebol ninguém dá nada de graça”, falou Müller, em tom que soa como uma ameaça aos ganeses. E é bom mesmo eles ficarem de olho no garoto.

OS DEZ MAIORES GOLEADORES DAS COPAS NA MÉDIA*

1º – Sandor Kocsis (Hungria)

Gols - 11

Jogos - 5

Média - 2,2

2º – Just Fontaine (França)

Gols - 13

Jogos - 6

Média - 2,17

3º – Guillermo Stábile (Argentina)

Gols - 8

Jogos - 4

Média - 2

4º – Leônidas da Silva (Brasil)

Gols - 8

Jogos - 5

Média - 1,6

5º – Eusébio (Portugal)

Gols - 9

Jogos - 6

Média - 1,5

6º – Ademir de Menezes (Brasil)

Gols - 8

Jogos - 6

Média - 1,33

7º – Oldrich Nejedly (Checoslováquia)

Gols - 7

Jogos - 6

Média - 1,17

8º – Oscar Míguez (Uruguai)

Gols - 8

Jogos - 7

Média - 1,14

9º - Thomas Müller (Alemanha)

Gols - 8

Jogos - 7

Média - 1,14

10º – Gerd Müller (Alemanha)

Gols - 14

Jogos - 13

Média - 1,08

*levando em conta apenas jogadores que fizeram ao menos sete gols em Mundiais