Muricy escala Ademilson e deixa Pato entre os reservas

O São Paulo se prepara para voltar a disputar o Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira contra o Bahia e deve ter Ademilson entre os titulares no duelo na Fonte Nova, às 22 horas, pela décima rodada da competição. No penúltimo treino, Muricy Ramalho repetiu a formação que vinha sendo utilizada desde a retomada das atividades e mais uma vez deixou Alexandre Pato no banco.

O jogador sequer teve oportunidades durante o treino tático comandado no CT da Barra Funda. Assim, Ademilson, Osvaldo e Alan Kardec formaram o trio de ataque. O time titular do São Paulo começou a atividade com a seguinte escalação: Rogério Ceni; Douglas, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Alvaro Pereira; Souza, Maicon e Paulo Henrique Ganso; Osvaldo, Alan Kardec e Ademilson.

Durante a atividade, Denilson foi testado na vaga de Osvaldo e o time voltou a jogar com o volante fazendo o papel de líbero, num esquema bastante semelhante ao utilizado no ano passado.

Além disso, Muricy cobrou muito os jogadores para que marcassem pressão e roubassem a bola ainda no campo de ataque. Os gritos do treinador surtiram efeito e em diversos momentos a forte blitz deu certo. O São Paulo também treinou algumas cobranças de falta ensaiadas e jogadas de escanteio.

Kaká treinou mais uma vez à parte e fez atividades físicas em um campo à parte com lo o zagueiro Rafael Toloi, aprimorando a forma física após voltar de empréstimo da Roma, e o atacante Luis Fabiano, em fase final de recuperação de um estiramento na coxa direita sofrida no amistoso contra o Orlando City, nos Estados Unidos. O meia não deve ter condições de estrear contra a Chapecoense no sábado, no Morumbi, pela 11ª rodada do Brasileirão.