Na folga da seleção brasileira, Julio Cesar passeia em feira

Herói na disputa de pênaltis contra o Chile, quando fez duas ótimas defesas, que garantiram a vaga nas quartas de final, o goleiro Julio Cesar aproveitou o dia de folga da seleção brasileira, para ir com a esposa, a atriz Susana Werner, a uma feira livre, onde foi celebrado pelos torcedores.

Pelo instagram (@susanawerner), a atriz mostrou o jogador do Brasil distribuindo autógrafos, tirando fotos e dando abraços em todos que o abordavam e ainda brincou: "Será que ele vai conseguir comer pastel e caldo de cana?".

Depois da classificação para as quartas de final da Copa do Mundo, no sufoco, os atletas brasileiros ganharam o domingo de folga e se reapresentam nesta segunda-feira, no aeroporto do Galeão, às 11 horas. O primeiro treino visando o confronto com a Colômbia, na sexta, será a partir das 16 horas, na Granja Comary.