Na partida do Brasil, emoção e alívio tomou conta do Jockey Club

Entre selfies e muita cerveja, os torcedores que acompanhavam o jogo do Brasil contra o Chile no Jockey Club, zona oeste de São Paulo, não pouparam a garganta em nenhum momento do jogo. Assim que a bola começou a rolar, Leonardo Barbosa de Souza, de 24 anos, já xingava o juiz e apoiava a seleção como um louco. "Eu estou morrendo do coração. Não consigo falar, não consigo pensar", disse ele, que vestia um chapéu verde e amarelo e um óculos em que estava escrito "gol". "Eu vou acabar no hospital. Se o Brasil for para a final com a Argentina, não vou assistir, vou passar mal", afirmou.

O público era essencialmente jovem, entre 20 e 30 anos, e todos estavam produzidos como se fosse para uma festa. O ingresso, de R$ 100, dava direito a cerveja liberada durante toda a partida - e como ela se estendeu por praticamente três horas, o ânimo, a tensão e a embriaguez foram aumentando na mesma proporção. Os torcedores puxavam o time com gritos de "eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor" e até fazendo "ola".

O primeiro gol do Brasil aliviou - brevemente - o nervosismo. "Agora posso relaxar um pouco", afirmou Keyla Mello, psicanalista de 31 anos, que estava com um grupo de amigos pela primeira vez no clube durante a Copa do Mundo. "Estávamos vendo os jogos sempre em algum bar, mas decidimos vir aqui porque é um público selecionado", argumentou Alda Mancuso, de 30. Segundo ela, ainda não foi possível conhecer gringos. "Não deu, mas tem tempo. Essa Copa do Mundo está melhor que o Carnaval", avaliou ela, que disse estar com o coração "preparadíssimo" para os próximos embates do Brasil.

Com o empate do Chile, a torcida não desanimou, mas foi perceptível o retorno da tensão no ar. Um casal se destacava por ser mais velho que todos aos redor. "Acho que sou a mais velha aqui", disse a arquiteta Vera Rosemthal, de 56, sem se incomodar. "Nós moramos aqui perto e sempre víamos o pessoal reunido da nossa janela. Em vez de assistirmos sozinhos em casa, decidimos participar da festa. Achamos que seria legal torcer em grupo porque tem mais força", explicou. O marido, irritado com a narração do jogo, bradava a cada lance do time brasileiro. "Ele (o narrador) está dizendo que estamos jogando mal. Claro que não!", gritava. "Meu marido é louco por futebol e está nervoso. Eu vim para acompanhá-lo e fico alimentando os copos de cerveja dele", disse Vera, se divertindo.

O apito final da prorrogação deixou ao menos quatro torcedores com olhos cheios de lágrimas. Três se abraçavam, inclusive Souza, e outro se ajoelhava ao mesmo tempo em que Neymar repetia o gesto na televisão em frente. Algumas mulheres diziam: "Vamos Brasil! Não quero trabalhar na sexta-feira" - data das quartas de final.

Deu certo a tática de Vera de torcer em grupo. Quando o chileno Gonzalo Jara errou a última cobrança, o choro convulsionou e a cerveja voou de dentro das garrafas - ninguém escapou do banho. "Eu sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor" foi o grito final dos torcedores, embriagados e aliviados de continuar torcendo pelo Brasil no próprio País.