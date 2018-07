'Não é fácil fazer tudo isso', diz colombiano James Rodríguez

O meia James Rodríguez tem dimensão da Copa do Mundo que ele vem fazendo até aqui. O colombiano é por enquanto o artilheiro do torneio, ao marcar cinco vezes, e foi eleito pela Fifa o melhor jogador de três das quatro partidas da Colômbia. Mais do que isso, ele é o maior responsável por sua seleção ter alcançado as quartas de final da competição pela primeira vez na história, principalmente depois da atuação de gala nas oitavas de final - vitória no sábado por 2 a 0 sobre o Uruguai, com dois gols dele.

"Não é fácil fazer tudo isso, mas a minha opinião é de que, quando você tem um sonho e realmente vai em busca de torná-lo realidade, então pode acontecer. Se você quer algo e trabalha duro para isso, as coisas podem se realizar", afirmou o jogador do Monaco ao site da Fifa, após a partida disputada no Rio.

O meia ainda reconheceu a dificuldade do primeiro gol dele no jogo, quando dominou bola no peito pouco antes da meia lua e a chutou no ângulo direito do goleiro Muslera antes que ela caísse no chão, aos 27 minutos do primeiro tempo. "Você sempre tenta lances como esse nos treinos e tenho de dizer que foi bom conseguir acertar", disse o colombiano.

O objetivo agora é ir ainda mais longe e vencer o país-sede nas quartas de final, em partida marcada para Fortaleza, na sexta-feira. "Já fizemos história e queremos continuar fazendo. Temos agora um confronto com o Brasil e sabemos que é um time forte com grandes jogadores. Mas esperamos batê-los", afirmou Rodríguez, que até aqui fez gol em todos os jogos que disputou no Mundial. O único jogador que terminou uma Copa marcando em todas as partidas foi Jairzinho, na edição de 1970.