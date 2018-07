'Não levamos a taça, mas fizemos a Copa das Copas', diz Dilma

Quase 17 horas depois da última derrota da seleção brasileira para a holandesa, que deixou o País em quarto lugar, a presidente Dilma Rousseff divulgou carta enviada aos jogadores da seleção brasileira na qual destaca que "nós, brasileiros, não levamos a taça, mas fizemos a Copa das Copas", acrescentando que, "sem vocês, isso jamais seria possível". Na correspondência, endereçada aos "queridos jogadores e querida Comissão Técnica", a presidente afirma que "vocês - e o futebol brasileiro - são maiores do que quaisquer resultados passageiros".

Tentando reverter um pouco do clima de decepção que tomou conta do País, depois da goleada de 7 a 1 para a Alemanha, na terça-feira passada, agravado pela derrota deste sábado, por 3 a 0, para a Holanda, Dilma Rousseff destacou ainda na carta que "o que permanecerá mais forte no coração do nosso povo serão os momentos de alegria que vocês nos proporcionaram nesta Copa e que, seguramente, irão nos garantir em Copas futuras". E justificou: "principalmente porque todos nós, sem exceção, saberemos aproveitar as lições de agora para melhorar ainda mais o nosso futebol, dentro e fora dos estádios". Para a presidente, "é assim que vamos ampliar a história de sucesso da nossa seleção". Dilma encerra a carta agradecendo aos jogadores e à comissão técnica: "recebam nosso carinho e nosso sincero agradecimento".

Ao final de todas as partidas, a presidente Dilma vinha postando mensagens em seu Twitter comentando os resultados. Neste sábado, porém, ela não se manifestou pessoalmente. Mas, o Palácio do Planalto parabenizou, em sua página do Facebook, a seleção brasileira. "Valeu, Seleção! Estar entre as melhores não é para qualquer uma. Parabéns!", informava a mensagem da Presidência da República. Na mesma rede, o Planalto parabenizou também a Holanda pelo terceiro lugar na Copa do Mundo de 2014. Pouco antes da partida, a presidente Dilma Rousseff, tinha afirmado estar com fé na seleção.

Dilma Rousseff está desembarcando daqui a pouco no Rio de Janeiro, onde participa, a partir das 12h30, no Palácio da Guanabara, de almoço oferecido em homenagem aos Chefes de Estado e de Governo que estão no Brasil para participar do encerramento da Copa do Mundo FIFA 2014. Às 16 horas, todos estarão no Maracanã para assistir à final entre Alemanha e Argentina, seguida da cerimônia de premiação da Copa. Dilma volta para Brasília na noite deste domingo.

Leia a carta na íntegra:

"Queridos jogadores e querida Comissão Técnica,

Vocês - e o futebol brasileiro - são maiores do que quaisquer resultados passageiros.

O que permanecerá mais forte no coração do nosso povo serão os momentos de alegria que vocês nos proporcionaram nesta Copa e que, seguramente, irão nos garantir em Copas futuras.

Principalmente porque todos nós, sem exceção, saberemos aproveitar as lições de agora para melhorar ainda mais o nosso futebol, dentro e fora dos estádios.

É assim que vamos ampliar a história de sucesso da nossa seleção.

Nós, brasileiros, não levamos a Taça, mas fizemos a Copa das Copas.

Sem vocês, isso jamais seria possível.

Recebam nosso carinho e nosso sincero agradecimento,

Dilma Rousseff"