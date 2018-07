'Não temos nada a perder', diz técnico da Argélia sobre alemães

Empolgada com a inédita classificação para o mata-mata da Copa do Mundo, a Argélia quer mais, ainda que a adversária nas oitavas de final, nesta segunda-feira, em Porto Alegre, seja a poderosa Alemanha. Mais do que preparar o sistema tático que sua equipe apresentará na partida, a preocupação número 1 do técnico Vahid Halilhodzic é convencer os jogadores argelinos de que o diabo alemão não é tão feio quanto pintam.

Para motivar seus comandados, até a praia mais famosa do Brasil foi usada pelo treinador. "No jogo contra a Rússia (último da primeira fase da Copa), tínhamos muito a perder. Agora não temos nada", disse Halilhodzic. "O que nós estamos fazendo aqui é maravilhoso e queremos continuar. Queremos ir para o Rio de Janeiro e ver Copacabana", falou ele, referindo-se ao fato de que o vencedor do jogo entre Alemanha e Argélia vai jogar no Rio nas quartas de final.

O treinador contou no início da noite deste domingo, na entrevista coletiva que concedeu no Beira-Rio, que reuniu seus jogadores e disse a eles que não há motivos para qualquer complexo de inferioridade na partida contra os alemães. Apesar de reconhecer que o adversário é favorito, ele acredita que a Argélia tem argumentos para encarar a Alemanha. "Vi todos os jogos da Alemanha e sei que eles têm finalizações rápidas e se movimentam também rapidamente. Mas eles têm altos e baixos e alguns times já tiraram proveito disso."

A formação que conseguiu o valioso empate com a Rússia deverá ser repetida no Beira-Rio. A Argélia aposta muito em sua organização defensiva e nos seus jogadores mais talentosos, os meias Feghouli e Brahimi e o atacante Slimani, autor do gol que colocou a equipe nas oitavas de final.