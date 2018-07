Neymar brilha, Brasil goleia e encara Chile nas oitavas da Copa

A história dos cinco títulos mundiais do Brasil reverencia a figura do craque. Ele decide nas horas mais complicadas, improvisa e faz gols decisivos. Na classificação alcançada nesta segunda-feira pela seleção para enfrentar o Chile nas oitavas de final, entre erros e acertos, havia a genialidade de Neymar . Aplicou dribles daqueles que deixam o adversário sem rumo. Comandou o time, gritou, ajudou a defesa e, no momento em que as falhas da equipe ameaçavam desapontar quase 70 mil pessoas no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, ele surgiu veloz e implacável. Fez dois gols e abriu o caminho para a goleada do Brasil por 4 a 1 sobre Camarões

A seleção terminou em primeiro no Grupo A, e o México ficou com a segunda vaga. No sábado, o time de Luiz Felipe Scolari vai jogar contra o Chile em Belo Horizonte, no começo do mata-mata do Mundial. O técnico saiu aliviado do estádio. No gol de Fred - sim, o camisa 9 marcou -, Felipão mostrou a língua e deu um tapa no peito como quem diz “ufa!”

A partida ficou fácil para o Brasil graças a Neymar e à substituição feita no intervalo por Felipão. Paulinho, uma decepção até agora na competição, deu a vez para Fernandinho. Foi uma troca da apatia pela disposição tática, técnica e física.

Mas antes de Fred desencantar, no início do segundo tempo, e de Fernandinho também aparecer nos telões do estádio, como autor do quarto gol, o dono do jogo já reinava absoluto. Neymar alterou o placar com um toque sutil, após boa jogada de Luiz Gustavo. O novo artilheiro da Copa, com quatro gols, tentava ofuscar a sequência de equívocos do meio campo e da defesa do Brasil.

Sob a suspeita da Fifa de ser suscetível a uma colaboração extra para ‘fabricar’ ou ‘dificultar’ algum resultado, a seleção de Camarões jogou com vibração e deu um nó na defesa do anfitrião. Criou cinco oportunidades de gol no primeiro tempo e converteu uma delas, quando o Brasil vencia por 1 a 0. O empate contou com cochilos dos zagueiros David Luiz e Thiago Silva, depois que Nyom deixou Daniel Aves caído e cruzou rasteiro para Matip completar.

A torcida silenciou por alguns minutos. O time brasileiro não conseguia chegar ao ataque com um pit stop no meio-campo. Eram chutões ou longos lançamentos dos zagueiros para ver se Fred escorava e Neymar resolvia. Essa ligação direta parava quase sempre nas mãos do goleiro Itandje.

Felipão se irritava, a torcida, idem. Fred foi vaiado ao errar uma tabela com Neymar e, antes do intervalo, torcedores pediram, em coro, por Bernard. O placar de 1 a 1 mudou ainda na primeira etapa. Num lance que começou com Marcelo, Neymar driblou Nkoulou e superou novamente o goleiro de Camarões. O atacante estava impossível. Solidário, quis ajudar Hulk e Oscar, que alternavam lances bons com outros que faziam Felipão virar o rosto. Mas o 2 a 1 pareceu recompor, aos poucos, o estado de nervos da equipe.

Então veio o intervalo, o técnico fez o que já devia ter feito nos outros jogos, e Fernandinho motivou a torcida a melhorar um pouquinho o repertório nos dias de jogos da seleção. Além do batido “sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor”, eles cantaram o samba de 1993 do Salgueiro, escola de samba carioca.

O refrão adaptado resumia o sentimento de quem saiu do Mané Garrincha estufando a camisa da seleção e convicto de que o sexto título mundial pode ser uma boa aposta, desde que o craque do time mantenha seu jeito atrevido e moleque. “Explode coração, na maior felicidade… é lindo o meu Brasil, contagiando e sacudindo esta cidade.”

FICHA TÉCNICA