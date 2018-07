Neymar pode ser poupado de treinos do Brasil, mas jogará na 6ª

A comissão técnica da seleção brasileira garante que a condição física de Neymar não é uma preocupação para o jogo contra a Colômbia, nesta sexta-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O atacante, porém, pode ficar de fora de algumas atividades que antecedem o confronto em razão de dores.

Neymar reclama de incômodos no joelho direito e na coxa esquerda, provocados pelas pancadas recebidas no último sábado durante o jogo contra o Chile, válido pelas oitavas de final. O atacante já realiza tratamento na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), e uma avaliação do departamento médico definirá se ele terá condições de treinar nesta terça. Para o duelo contra a Colômbia, porém, não existe o temor de perdê-lo.

Além de Neymar, outros três jogadores preocupam em razão de dores. O zagueiro David Luiz ainda se recupera da contratura na região dorsal, que o pôs como dúvida para o duelo contra o Chile - ele, porém, entrou em campo e, inclusive, marcou o seu primeiro gol pela seleção. Nesse momento, a sua condição é melhor do que a dos dias que antecederam a partida em Belo Horizonte.

O meia Oscar tem um arranhão forte na região da coxa esquerda e atualmente realiza tratamento. A situação é parecida com a de Luiz Gustavo, com dores no joelho direito. O volante, porém, recebeu o segundo cartão amarelo diante do Chile e cumprirá suspensão automática contra a Colômbia.

Nesta segunda, a seleção se reapresentou na Granja Comary após um dia de folga, mas só os jogadores que atuaram por menos de 45 minutos no estádio do Mineirão, diante do Chile, trabalharam no campo, além do goleiro Julio Cesar. O restante do grupo realizou trabalhos regenerativos e tratamento, no caso de quem deixou o jogo do último sábado com dores. Os jogadores do Brasil voltam a treinar na tarde desta terça em Teresópolis.