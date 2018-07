Neymar volta à Granja Comary para apoiar seleção brasileira

O atacante Neymar voltou nesta quinta-feira ao centro de treinamento da seleção brasileira na Granja Comary e saiu caminhando normalmente do carro que o levou ao local para se reunir com o grupo de jogadores antes da disputa de 3.º lugar da Copa do Mundo. Neymar chegou a Teresópolis (RJ) durante treinamento da equipe e foi caminhando até o campo. Ele acenou para torcedores e abraçou companheiros de seleção e o técnico Luiz Felipe Scolari.

Grande nome do Brasil para o Mundial, Neymar fraturou uma vértebra após levar uma joelhada nas costas durante a vitória contra a Colômbia, nas quartas de final, que o tirou do restante da competição. Desfalcada de seu camisa 10, a seleção brasileira foi goleada pela Alemanha por 7 a 1 na semifinal da Copa, na terça-feira, em Belo Horizonte, a pior derrota da história da equipe em 100 anos de existência.

Neymar deixou o centro de treinamento da seleção de maca dentro de um helicóptero, no sábado, para receber tratamento médico em sua casa no Guarujá (SP), mas ligou para o técnico Luiz Felipe Scolari após o jogo com a Alemanha e pediu para retornar.

Antes do jogo contra os alemães, o atacante disse em uma mensagem publicada na Internet que gostaria de acompanhar a seleção brasileira no Maracanã caso o time chegasse à final. De acordo com o médico da seleção brasileira, José Luiz Runco, a lesão sofrida pelo jogador não o impede de ficar no banco de reservas. Na quarta-feira, o Barcelona, clube de Neymar, informou que a recuperação do jogador está indo "muito bem".

A seleção brasileira vai permanecer no centro de treinamento até sexta-feira, quando viajará para Brasília, local da disputa de 3.º lugar contra a Holanda.