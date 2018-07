Nigéria sofre, mas vence e elimina a Bósnia-Herzegovina Nigéria e Bósnia provaram neste sábado em Cuiabá que não se pode subestimar uma partida de Copa do Mundo. As seleções são pouco badaladas, mas protagonizaram um encontro movimentado, com o menor número de faltas do torneio (16) e o desfecho importante a favor dos africanos, que com a vitória por 1 a 0, encaminharam a vaga nas oitavas.