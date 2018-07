Nove pessoas são indiciadas por queda de guindaste no Itaquerão

A Polícia Civil indiciou nove pessoas pelo acidente com o guindaste que tombou em novembro, matando dois operários na Arena Corinthians, em Itaquera. Foram indiciados sete funcionários da Odebrecht, entre encarregados e engenheiros civis da construtora do estádio, e mais dois funcionários da empresa Locar, empresa responsável pela operação do guindaste. O inquérito será encaminhado para o Ministério Público de São Paulo para apreciação e apresentação ou não de uma denúncia. Se foram condenados, os funcionários estão sujeitos a uma pena que varia de 1 a 3 anos de prisão.

De acordo Luiz Antonio da Cruz, delegado responsável pela investigação e titular do 65º distrito policial, localizado em Arthur Alvim, a causa principal do acidente foi a insuficiência da compactação do solo superior, ou seja, não haviam componentes suficientes para sustentar a primeira camada do solo, próxima ao asfalto. O indiciamento por crime culposo está baseado nos artigos 256 (desabamento) e 258 (morte) e artigo 29 do Código Penal. "O conjunto das provas do inquérito e o trabalho do Instituto de Criminalística apontam a depressão do solo como causa principal", afirma Luiz Antonio da Cruz.

No dia 27 de novembro do ano passado, o guindaste tombou no momento em que erguia da última peça que faltava da cobertura da arquibancada. O tombamento da estrutura de 420 toneladas causou a morte do motorista Fábio Luiz Pereira, de 41 anos, e do montador Ronaldo Oliveira dos Santos, de 43, ambos funcionários terceirizados. No mês passado, o laudo do Instituto de Criminalística concluiu que o solo onde o guindaste estava sofreu um afundamento. Segundo o documento, o equipamento não tinha problemas mecânicos e tampouco houve erro do operador.

A Odebrecht afirmou que não concorda com o indiciamento dos funcionários, mas vai se manifestar apenas quando o inquérito policial terminar.