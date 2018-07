'O estádio da final ou da abertura da Copa de 2018 já está pronto'

Uma semana após o fim da Copa de 2014, os olhos do mundo do futebol voltam-se para a Rússia. A falta de técnica dos atletas locais fazem com que magnatas do gás natural gastem fortunas investindo em atletas de outros países no Campeonato Russo.

É o que aconteceu com Rômulo, que antes de ganhar a medalha de prata com a seleção brasileira na Olimpíada de 2012, acertou sua ida ao Spartak Moscou por R$ 20 milhões. Em entrevista exclusiva ao Estado, o volante ex-Vasco falou sobre o futebol no país europeu, racismo e a preparação do país para receber o próximo Mundial.

Você está desde 2012 atuando na Rússia. Como é o nível técnico do futebol local?

RÔMULO - O futebol é pegado e eles valorizam muito a posse de bola e disciplina tática.

Dos seus companheiros de Spartak, dois jogaram a última Copa do Mundo (Glushakov e Kombarov) e ambos têm idade para disputarem o Mundial de 2018. Você acha que a seleção russa é capaz de fazer uma campanha melhor do que no Mundial de 2014?

RÔMULO - Acredito que eles irão fazer uma campanha melhor. A eliminação na primeira fase foi abaixo do esperado e por outro lado mostrou que o time precisa se preparar melhor para fazer uma boa Copa, já que vai ser o país-sede em 2018. Apesar de faltar muito tempo, Moscou já respira Copa do Mundo. Muitas obras e até dentro dos clubes muita gente comenta o que dever ser feito para melhorar o futebol do país.

Uma das coisas que mais se falam sobre a Rússia são relacionados aos casos de racismo. Você já foi alvo de alguma manifestação preconceituosa?

RÔMULO - Na verdade isso esse tipo de coisa são fatos isolados de uma minoria que quer tumultuar. Felizmente, nunca aconteceu nada comigo e com a minha família. Sempre fui muito bem recebido e acolhido em Moscou.

Em relação a estrutura, você acha que o país está preparado para fazer uma grande Copa?

RÔMULO - Quanto a estrutura, sim. Por exemplo, o nosso estádio (Luzhniki) foi todo reformado desde o ano passado e, em setembro, voltaremos a jogar lá. Quer dizer, o estádio da final ou da abertura já está pronto, talvez precisando só de um ajuste ou outro.

E em relação aos aeroportos e mobilidade urbana? Acredita que tudo funcionará em perfeitas condições?

RÔMULO - O único problema que enfrento aqui na capital é o trânsito. Às vezes, demoro duas horas para fazer o caminho. Seja na ida ou na volta para casa. Agora quanto aos aeroportos não reparei problema algum.

Muito também se fala sobre a temperatura na Rússia. Mas no meio do ano faz muito frio também?

RÔMULO - Agora o tempo está bom. Sol e calor. Não acredito que isso será o problema, pois a Copa é bem no meio do ano e as estações aqui são bem definidas.

Você acredita que é possível ficar pela Rússia e disputar a Copa de 2018 pela seleção brasileira?

RÔMULO - Tenho contrato até 2017, venho jogando no time titular e a vontade é de permanecer. Na temporada passada, não tive uma sequencia de jogos devido a lesão, que me afastou até da Seleção Brasileira. Então, neste primeiro momento o pensamento é voltar a jogar uma temporada completa pelo Spartak e ser lembrado neste novo ciclo da Seleção como aconteceu com o Mano Menezes.