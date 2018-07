Orlando City confirma negociação para contratar Kaká

O Orlando City confirmou nesta sexta-feira que está perto de fechar a contratação de Kaká. Segundo o clube norte-americano, as negociações estão "avançadas" para que o astro brasileiro seja incorporado ao elenco em janeiro. Caso o acordo seja mesmo fechado, o jogador seria emprestado ao São Paulo até o final do ano.

No comunicado divulgado nesta sexta-feira, o Orlando City confirmou as negociações e o desejo de contar com Kaká a partir do ano que vem. Mas o clube não deu detalhes e também avisou que não irá comentar mais sobre o assunto.

Kaká tem uma cláusula no contrato com Milan que permite sua saída caso o clube não se classificasse para competições europeias na próxima temporada, o que acabou se confirmando. E ele também já manifestou o desejo de mudar para os Estados Unidos, o que facilita um provável acordo com o Orlando City.

Como a nova temporada da Major League Soccer (MLS) será aberta apenas em março, Kaká começaria o trabalho no Orlando City em janeiro. Para não ficar parado no segundo semestre deste ano, ele iria por empréstimo para o São Paulo, que também já confirmou estar negociando o retorno do antigo ídolo são-paulino.

Revelado pelo São Paulo, Kaká foi vendido ao Milan em 2003. Lá, fez muito sucesso e chegou a ser eleito pela Fifa como o melhor jogador do mundo em 2007. Dois anos depois, foi para o Real Madrid, onde teve uma passagem apagada. Voltou para Milão em setembro, mas não repetiu o que tinha feito antes no clube italiano.

Aos 32 anos, Kaká se prepara agora para jogar nos Estados Unidos. No ano que vem, o Orlando City fará sua estreia na MLS, a principal liga norte-americana de futebol. E conta com o craque brasileiro para começar bem sua trajetória. Enquanto isso, o São Paulo está aproveitando o bom relacionamento com o clube da Flórida para tentar repatriar um antigo ídolo por um período de seis meses.