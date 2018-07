Palmeiras ganha jogo-treino com gol decisivo de Pablo Mouche

O Palmeiras venceu neste sábado o jogo-treino contra o Juventus, por 2 a 1, em Atibaia, no interior de São Paulo, onde acontece a intertemporada palmeirense. O gol decisivo da vitória foi marcado pelo recém-contratado atacante argentino Mouche, que chegou no dia anterior e ainda nem foi apresentado oficialmente.

Mouche começou na reserva, mas entrou no segundo tempo. Enquanto isso, outro recém-contratado já foi escalado como titular pelo técnico Ricardo Gareca: o zagueiro argentino Tobio, que chegou ao clubes na última quinta-feira.

Assim, Gareca começou o jogo com Fábio; Wendel, Lúcio, Tobio e Marcelo Oliveira; Renato, Wesley, Felipe Menezes e Bruno César; Diogo e Henrique. E o Palmeiras abriu o placar logo aos oito minutos, quando Henrique chutou e a bola desviou no adversário antes de entrar. Depois, os palmeirenses desperdiçaram outras chances na primeira etapa.

Já no segundo tempo, o Juventus, que disputa atualmente a terceira divisão do Campeonato Paulista, conseguiu empatar o jogo aos 17 minutos. Um pouco antes, Gareca fez as três substituições. Colocou Mouche no lugar de Felipe Menezes, trocou Henrique por Miguel e tirou Lúcio para a entrada de Williams Matheus, o que fez Marcelo Oliveira ser deslocado da lateral para a zaga.

Aí, brilhou a estrela do novo reforço palmeirense. Aos 20 minutos, Mouche recebeu dentro da área, deixou um defensor no chão e chutou para fazer 2 a 1. O Juventus ainda teve chance para empatar, mas o goleiro Fábio garantiu a vitória do Palmeiras em Atibaia.

Depois do jogo-treino, Gareca ainda promoveu uma partida entre os reservas e o time Sub-20 do Palmeiras. Ele escalou Deola; Léo Cunha, Tiago Alves, Wellington e William Matheus; Josimar, Mazinho, Marquinhos Gabriel e Bernardo; Mouche e Miguel. E, no final, houve empate de 2 a 2.

Agora, depois de uma semana de treinos em Atibaia, o elenco palmeirense volta a trabalhar em São Paulo. Os jogadores ganharam folga até a noite deste domingo, quando se reapresentam na Academia, para continuar, na manhã de segunda-feira, os treinos da intertemporada, já de olho na volta ao Brasileirão, dia 17 de julho, contra o Santos.