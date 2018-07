Para Angela Merkel, placar não importa, se a Alemanha for campeã

A chanceler alemã, Angela Merkel, que irá assistir à seleção de seu país disputar a final da Copa do Mundo contra a Argentina no Rio de Janeiro no domingo, afirmou que não importa o placar da partida, contanto que a Alemanha saia vitoriosa.

"Não será fácil. Depois da vitória por 7 x 1 contra o Brasil todos já acreditam que estamos praticamente lá", afirmou Merkel ao canal alemão ZDF, referindo-se à goleada aplicada no país-sede nas semifinais. "Mas um país europeu nunca ganhou uma Copa do Mundo na América do Sul. Por isso temos que cruzar os dedos novamente, pois a Argentina vai tentar ganhar de qualquer jeito."

Merkel preferiu não dar um palpite para o placar de domingo: "Não me importo, contanto que a Alemanha vença".

A chanceler esteve na primeira partida da Alemanha no Mundial, contra Portugal, e vibrou com a goleada de 4 a 0 aplicada na equipe de Cristiano Ronaldo. Fotografias dela viralizaram na internet, incluindo uma entre os jogadores, no vestiário, depois do jogo.

Suas vigorosas comemorações de gols da seleção alemã - saltando para o alto e jogando os braços para cima - irritaram alguns torcedores rivais, mas a transformaram em uma das torcedoras preferidas entre os jogadores alemães, alguns deles até postaram com orgulho suas fotos ao lado de Merkel, como Lukas Podolski.

Quando perguntada se estava desfrutando de publicidade gratuita ao se aproveitar do sucesso da equipe alemã, Merkel respondeu: "Eu acho que, no fim das contas, as pessoas sabem que eu sou uma figura política, e que jogadores de futebol são jogadores de futebol".