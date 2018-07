Para Joachim Löw, Schweinsteiger e Klose mudaram a partida

Num jogo aberto, cheio de oportunidades para os dois lados, principalmente no segundo tempo, Mario Götze foi eleito o melhor em campo na Arena Castelão neste sábado. Mas, na análise do técnico Joachim Löw, foram as entradas de Schweinsteiger e Klose que mudaram a partida entre Alemanha e a Gana, que terminou empatada em 2 a 2.

"Eu acho que Schweinsteiger e Klose deram uma nova vida ao jogo. Khedira e Götze (os dois que saíram) estavam muito cansados", disse Löw, que fez as duas substituições aos 23 minutos, quando Gana vencia por 2 a 1. Aos 25, Klose empatou, fazendo seu 15.º gol em Copas e igualando o recorde histórico de Ronaldo. "Foi muito bom que Miro(slav Klove) tenha marcado o gol".

Na avaliação de Löw, o calor do Nordeste brasileiro teve influência sobre a partida. "Foi difícil para todo mundo e os jogadores estão esgotados. Foi um jogo muito tático no primeiro tempo, mas depois do intervalo ele ficou muito mais aberto. Queríamos evitar uma partida muito aberta nessas temperaturas", comentou o treinador.

Ele explicou que, depois de a Alemanha abrir o placar, a proposta era continuar compacta, sem se cansar, mas que os dois gols de Gana obrigaram a Alemanha a se lançar ao ataque. "Neste tipo de torneio, você não pode esperar atacar todo o tempo em todos os jogos. Uma defesa sólida nestas temperaturas faz você ficar exposto."

Löw ainda ressaltou a importância de uma vitória na última rodada, quinta, sobre os EUA, no Recife, para que a Alemanha avance em primeiro. "Agora temos que esperar para ver o que acontece entre Portugal e EUA amanhã (domingo, em Manaus). As coisas não mudaram muito do nosso ponto de vista, mas claro que queremos passar em primeiro."