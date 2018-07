Para técnico argentino, é preciso jogo perfeito na final do Mundial

O técnico Alejandro Sabella afirma que a Argentina terá um grande desafio para superar a Alemanha, neste domingo, na final da Copa do Mundo, no estádio do Maracanã, no Rio. Ao enumerar os pontos fortes do adversário, Sabella afirmou que sua equipe vai precisar atingir a perfeição para conseguir o terceiro título mundial de sua história.

"Teremos de ocupar os espaços, manter a concentração em todos os lances e não podemos perder a bola em áreas perigosas. A Alemanha é poderosíssima, física e tecnicamente. É um time que sempre chega às finais", avaliou o treinador. "Eles passam bem a bola e aproveitam bastante a passagem dos laterais. Temos de fazer o jogo perfeito", finalizou.

Embora não tenha confirmado oficialmente, a equipe que vai buscar a perfeição deve ser a mesma que venceu a Holanda nos pênaltis, no estádio Itaquerão, em São Paulo, na última quarta-feira. No meio, Enzo Perez será mantido no lugar de Di María, que luta contra o tempo para se recuperar de uma lesão muscular. Na defesa, Martin Demichelis continua como zagueiro depois de ter conseguido dar segurança ao setor. Mesmo com a recuperação de Sergio Agüero, Lavezzi tem grandes chances de continuar no ataque em função de sua disciplina tática para ocupar espaços.

Sabella afirma que os últimos ajustes na equipe, feitos no treinamento deste sábado em São Januário - a Fifa vetou a realização do treino de reconhecimento no Maracanã para preservar o gramado da final -, vão envolver principalmente o lado emocional. "Não existe motivação maior do que jogar uma Copa do Mundo. Vamos conversar apenas para que entrem no clima da decisão e que sintam como parte desse projeto, o que para mim é muito importante", concluiu o treinador.

A provável escalação da Argentina para a decisão contra a Alemanha será: Romero; Zabaleta, Demichelis e Rojo; Mascherano, Biglia e Enzo Perez; Messi, Higuaín e Lavezzi.