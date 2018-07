Parreira insinua existir um complô contra o Brasil no Mundial

O coordenador técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, disse neste sábado, logo após a dramática vitória sobre o Chile nas oitavas de final da Copa do Mundo, que suspeita de um complô para evitar o sexto título mundial do Brasil. Ele não quis dizer de quem poderia partir essa ação.

"Está no ar um complô contra a seleção brasileira. A possibilidade do sexto título está incomodando muito. Não me perguntem quem nem por quê", declarou Parreira, no auditório do Mineirão, em conversa com alguns jornalistas, logo após entrevista coletiva do técnico Luiz Felipe Scolari.

Parreira se referia, em parte, à arbitragem do jogo Brasil x Chile, neste sábado, no Mineirão, em Belo Horizonte. Para ele, o gol anulado de Hulk foi um equívoco do árbitro inglês Howard Webb. Também cobrou atitudes mais enérgicas da arbitragem na parte disciplinar e disse que houve muitas faltas na partida que deveriam ser punidas com cartão.

Antes de retornar para a área reservada da comissão técnica da seleção brasileira, Parreira voltou a falar de um suposto complô. "Já estou no futebol há décadas. Sei detectar coisas estranhas", afirmou o coordenador.