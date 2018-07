Partida entre França e Equador terá duelo de artilheiros

Um duelo de goleadores será travado, nesta quarta-feira, durante o jogo entre Equador e França, no Maracanã. Karim Benzema e Enner Valencia cumprem o papel de protagonistas e de artilheiros de suas equipes - ambos têm três gols naCopa do Mundo.

Enner Valencia, menos conhecido que seu xará e companheiro de seleção, Antonio Valencia, do Manchester United, é uma das revelações do Mundial até aqui. O atacante do humilde Pachuca do México marcou o gol de honra na derrota por 2 a 1 para a Suiça, e os dois da vitória sobre Honduras.

Valencia que, em sua infância, ajudava seu pai a vender leite para completar a renda da família, entrou oficialmente para a história do futebol equatoriano. Com os três gols marcados, o atacante empatou com Agustín Delgado como maior artilheiro de sua seleção em Copas do Mundo da Fifa.

O setor ofensivo tem sido o destaque da seleção francesa nesta Copa do Mundo, foram duas goleadas nos primeiros jogos e Benzema tem sido fundamental no sucesso da linha de frente. Dos oito gols feitos pela França, ele foi decisivo em cinco - três gols e duas assistências.

Diferentemente da função em que atua no Real Madrid, como centroavante, na equipe comandada por Didier Deschamps ele joga com mais liberdade, podendo se movimentar pelas pontas e ser mais efetivo na criação das jogadas. E tem dado certo. Se no clube, ele é um coadjuvante de luxo de Cristiano Ronaldo, nessa Copa do Mundo, mostra que veio para ficar no topo.