Polícia Federal autua dois barra-bravas argentinos no Mineirão

A Polícia Federal brasileira autuou dois barra-bravas argentinos no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, neste sábado. Eles foram identificados em meio a outros 19 torcedores na arquibancada que foram detidos pela entidade nesta tarde e têm o prazo de 72 horas para sair do Brasil.

Os torcedores foram entregues à Polícia Federal argentina, que será responsável por adotar as providências jurídicas junto às autoridades brasileiras. A conferência dos documentos e identidade dos torcedores está sendo feita na unidade da Polícia Federal localizada dentro do próprio estádio.

A Polícia Federal brasileira, em cooperação com a argentina, intensificou a procura por torcedores violentos nos jogos da Argentina. Em Minas Gerais, onde a seleção faz a sua preparação, dois agentes Federais trabalham no Centro de Treinamento do Atlético Mineiro para evitar incidentes e, tentar identificar os barra-bravas. No Rio de Janeiro, policiais do GEPE (Grupo Especial de Policiamento nos Estádios) acompanharam a torcida argentina em uma operação especial. Existe uma lista de 2.100 torcedores com passagens pela polícia que tiveram os dados enviados pelo governo argentino.