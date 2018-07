Por segurança, EUA quiseram fechar praia em Pernambuco

A seleção que parece mais preocupada com segurança nesta Copa do Mundo é a dos Estados Unidos. A equipe norte-americana chega às 17h desta terça-feira, 24, no Recife e foi armado um esquema especial para recebê-los. Preocupados com possíveis problemas, eles até questionaram a possibilidade de parte da praia de Boa Viagem fosse fechada enquanto eles estivessem na capital pernambucana.

"Eles chegaram a nos perguntar: 'será que não dá para fechar a praia, para aumentar a segurança?'. Eles sugeriram, mas não tem o menor cabimento isso", disse Alexandre Lucena, chefe do Controle e Comando Regional da Secretaria de Defesa Social do Recife. Mesmo que aceitasse a curiosa proposta americana, a praia não poderia ser fechada, pois a legislação brasileira veta que tal ato seja feito.

A delegação dos EUA ficará hospedada no hotel Golden Tulip, que tem uma das entradas de frente para a praia de Boa Viagem. O FBI também será acionado, mas servirá apenas de apoio e participarão da parte de inteligência da segurança. "Eles não estarão armados e não poderão atuar como policiais no Brasil", disse Lucena.

No total, serão utilizados 700 policiais e um esquema especial de inteligência para dar total segurança aos americanos. A ideia da polícia do Recife é tentar fazer um sistema para que a organização não cause constrangimento na população. "A Copa é uma festa e quanto mais policiais com escudo e capacete na rua, mais poluído fica o ambiente", explicou o representante da polícia do Recife.

O Exército, como acontece desde o início da Copa, também vai participar da segurança. A ideia inicial é que exista uma grande proteção na frente do hotel e no trajeto da delegação. Mas caso os americanos solicitem, é possível que policiais à paisana fiquem em lugares próximos do hotel para fazer uma proteção preventiva. Estados Unidos e Alemanha jogam nesta quinta-feira, às 13h, na Arena Pernambuco, pelo Grupo G.