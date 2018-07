Por títulos, Alemanha e Espanha apostam em projetos de longo prazo

A Alemanha em 2014 e a Espanha em 2010 venceram a Copa do Mundo com a mesma receita: a formação de talentos em escolinhas locais e um projeto de longo prazo que, sem pressa, elevou a qualidade do futebol nos respectivos países e criou uma geração inteira de craques. A fábrica de jogadores reduziu a dependência em astros estrangeiros e ainda passou a dominar o futebol mundial.

Em 14 anos, os clubes e a Federação Alemã de Futebol gastaram quase US$ 1 bilhão nas categorias de base. A decisão de estabelecer uma nova estratégia foi tomada depois que, em 2000 na Eurocopa, a Mannschaft terminou a competição sem vitórias. Um informe da Bundesliga de 2011 e encomendado para avaliar a estratégia deixava claro o tamanho da crise uma década antes. "Na virada do Milênio, o futebol alemão se confrontava com o desastre e não tinha uma base profissional", indicou.

A solução foi espalhar escolinhas pelo país e seguir o mesmo modelo da Holanda, um país com uma população reduzida e que, mesmo assim, criar condições para a proliferação de craques. Em fevereiro de 2001, a Alemanha passou a exigir que todos os seus times de primeira divisão mantivessem escolinhas. Um ano depois, a exigência passou a ser válida para os 36 times da segunda e terceira divisão.

Um sistema de classificação de programas de base foi estabelecido e, quanto melhor a estrutura, mais o clube ganharia da federação. Escolinhas 3 estrelas chegam a receber 400 mil euros por ano. Entre 2001 e 2011, os clubes investiram US$ 681 milhões em times de base.

A própria federação passou a gastar a cada ano US$ 13 milhões e um total de 366 centros foram estabelecidos pelo país, recrutando 25 mil crianças, na maior fábrica de jogadores da Europa.

Uma década em meia depois, não apenas o título mundial foi obtido, mas a média de idade dos jogadores da Bundesliga caiu de 27 anos para 25,7 anos. 20% dos jogadores dos clubes da primeira divisão vem das escolinhas.

Os resultados chegaram. Em 2013, o Borussia Dortmund e Bayern Munich fizeram a final da Liga dos Campeões. No time campeão do mundo de 2014, a lista de jogadores que saíram dessa estratégia é ampla: Mario Gotze (Borussia Dortmund), Mats Hummels (Dortmund), Manuel Neuer e Mesut Ozil (Schalke), Per Mertesacker (Hannover), Toni Kroos (Hansa Rostock) eThomas Muller (Bayern de Munique).

14 dos 23 jogadores levados ao Brasil tem menos de 25 anos, o que significa que eles ainda poderão estar presentes na Copa de 2018. Claro, se não forem substituídos por uma nova geração numa linha de montagem que parece fazer hoje já é usada como exemplo ao mundo.

ESPANHA

Em 2010, a história do título da Espanha na Copa não foi diferente. A escolinha do Barcelona, La Masia, foi fundamental a conquista. Ela surgiu de uma ideia de Johann Cruyff que, em 1979, convenceu os cartolas do Barça a usar suas equipes de base e formar o que o Ajax havia criado uma década antes. Um dos primeiros a se formar nessa escola seria um certo Pep Guardiola, discípulo de Cruyff e que ajudou a implementar em campo anos depois as teses do futebol total do holandês.

Naquele momento, início dos anos 90, o Barça também venceria tudo o que disputou. Na verdade, quase tudo. Perdeu apenas em 1992 a final do Mundial de Clubes para o São Paulo de outro revolucionário do futebol: Tele Santana.

20 anos depois, Guardiola voltaria ao time principal. Mas desta vez no comando e levando as ideias de Cruyff ao extremo. O resultado não seria apenas títulos ao Barça, mas garantiria a primeira Copa do Mundo da história da Espanha, em 2010 na África do Sul. "Em cada passe da seleção espanhola se ve a marca do Barcelona", afirmou Joaquin Loew, técnico alemão.

Segundo o Estado apurou, três princípios básicos são martelados na cabeça do jovens jogadores desde muito cedo e nenhum deles tem qualquer relação com o respeito pela posição tática do jogador em campo. A primeira orientação é o controle da bola, com a ideia clara de que, enquanto o time mantiver a posse de bola, as chances de gol aumentam e os riscos e levar gols diminuem. Para isso, um elemento fundamental é o jogo coletivo.

O segundo elemento é a qualidade técnica do jogador, fator que a direção do Barça considera como fundamental e que sem a qual nenhum plano poderia ter resultados. O terceiro princípio é o de sempre entrar em campo para vencer, e com todos os jogadores.

Esses três pontos, juntos, promoveram o que seria uma nova etapa no esporte. Não apenas jogadores não respeitam suas posições. Mas tem a qualidade, jogo coletivo e posse de bola para jogar em qualquer posição.