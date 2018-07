Portugal espera que Cristiano Ronaldo 'estreie' no Mundial

O futuro de Portugal na Copa do Mundo está nos valiosos pés de Cristiano Ronaldo. Mais do que em qualquer ocasião anterior, contra o perigoso time dos Estados Unidos, às 19h deste domingo, na Arena Amazônia, o superastro terá a obrigação de carregar nas costas uma equipe que foi aniquilada pela Alemanha em sua estreia no torneio e, pior do que isso, tem vários desfalques importantes.

Enfrentar os norte-americanos de cabeça erguida não será uma tarefa fácil para Cristiano Ronaldo e sua turma. Ao trauma causado pelos 4 a 0 sofridos diante dos alemães somaram-se as baixas na tropa. Na partida de segunda-feira, o lateral-esquerdo Fábio Coentrão e o atacante Hugo Almeida se machucaram e não jogarão neste domingo - Coentrão, inclusive, já voltou para Portugal.

Ao longo da semana, outros jogadores foram sendo abatidos por lesões. O goleiro Rui Patrício também não tem condições de jogar contra os Estados Unidos e a presença do zagueiro Bruno Alves é uma dúvida para o técnico Paulo Bento. Além disso, o outro zagueiro titular, Pepe, foi expulso contra a Alemanha e está suspenso.

O treinador ainda custa a crer que tamanha desgraça tenha se abatido sobre a sua cabeça e tenta juntar os cacos. Ele deverá escalar Beto no gol, Ricardo Costa na zaga (na vaga de Pepe), André Almeida na lateral esquerda e Hélder Postiga no ataque, embora Éder, bem menos experiente do que o seu "concorrente", também tenha chance.

Apesar dos problemas, que não são poucos, Paulo Bento se recusa a desistir da luta. Ele sabe que sua equipe está contra as cordas, mas diz que é em situações como essa que os portugueses são mais valentes.

"Já passamos por momentos iguais a esse", comentou no sábado o treinador português. "O grupo está habituado a momentos difíceis. O empenho de todos é enorme, nós não queremos ir para casa mais cedo."

O objetivo de Paulo Bento é repetir o desempenho dos primeiros minutos da partida contra a Alemanha, em que Portugal esteve bem posicionado e Cristiano Ronaldo ameaçou algumas arrancadas ao seu estilo. E, mesmo com todas as evidências em contrário, o técnico afirma que Portugal não será só Cristiano Ronaldo em Manaus. "Não jogo nunca a responsabilidade sobre um só jogador. Nós temos um time forte. O único que tem responsabilidade individual aqui sou eu."

Apesar das palavras do chefe, Cristiano Ronaldo, mesmo sem estar em sua melhor forma física, terá de se vestir de herói em Manaus para tirar Portugal da enrascada, como já fez na repescagem das Eliminatórias para a Copa, contra a Suécia. Se seu capitão estiver tão apagado quanto no jogo contra a Alemanha, os portugueses dificilmente conseguirão derrotar a seleção dos Estados Unidos, que estreou na Copa com vitória sobre Gana e mostrou um ótimo conjunto. Caso não brilhe hoje, Cristiano talvez tenha de esperar até o Mundial de 2018. / COLABOROU CIRO CAMPOS

FICHA TÉCNICA

PORTUGAL X EUA

PORTUGAL - Beto; João Pereira, Ricardo Costa, Bruno Alves e Andre Almeida; Raul Meireles, Miguel Veloso e João Moutinho; Nani, Cristiano Ronaldo e Hélder Postiga

Técnico: Paulo Bento

EUA - Howard; Johnson, Besler, Cameron e Beasley; Beckerman, Jones, Bedoya, Bradley e Dempsey; Wondolowski

Técnico: Jürgen Klinsmann

ÁRBITRO: Nestor Pitana (ARG)

LOCAL: Arena Amazônia Horário: 19h

TRANSMISSÃO: Globo, Band, ESPN Brasil, SporTV, Bandsports, Fox Sports