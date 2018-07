Premier belga 'aposta' cerveja com Obama para oitavas da Copa

A classificação belga para as oitavas de final da Copa do Mundo gerou um desafio inusitado do primeiro ministro do país, Elio Di Rupo, a Barack Obama. Ele lançou uma proposta ao presidente norte-americano e disse apostar algumas cervejas que a Bélgica derrotará os Estados Unidos e se classificará às quartas.

"Ei, Barack Obama, estou apostando algumas ótimas cervejas belgas que nossos Diabos Vermelhos (como a seleção belga é conhecida) vai se classificar às quartas de final", escreveu Di Rupo em sua página no Twitter. Até o momento não houve resposta do presidente norte-americano.

A Bélgica foi uma das quatro seleções que garantiram vaga nas oitavas de final com 100% de aproveitamento, depois de passar por Argélia, Rússia e Coreia do Sul. Já os Estados Unidos avançaram com quatro pontos, após vencerem Gana, empatarem com Portugal e perderem para a Alemanha. O duelo entre belgas e norte-americanos acontecerá terça-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador.