Presidente da CBF se nega a falar sobre futuro de Felipão

Em visita à Granja Comary, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin, não quis falar sobre o futuro de Luiz Felipe Scolari e da comissão técnica da seleção brasileira. Ele alegou ser preciso pensar na disputa do terceiro lugar, contra a Holanda, no próximo sábado, no Mané Garrincha, antes de tomar qualquer decisão.

O presidente chegou de carro à Granja, em Teresópolis, onde o Brasil está concentrado durante a Copa do Mundo, no final da manhã desta quinta-feira, 10, e posou para fotos com alguns torcedores que estavam na porta do condomínio para apoiar a seleção. Depois, Marin almoçou com a delegação brasileira e, segundo o site da CBF, "fez questão de levar o seu apoio e palavras de incentivo ao técnico Felipão e aos jogadores".

"Quero agradecer, em nome dessas pessoas que me receberam tão bem, a todo o povo brasileiro pelo apoio à seleção. Mesmo na derrota e sem ter conseguido o sonho do hexa, o povo mostrou que está do nosso lado e vai continuar nos apoiando neste jogo de sábado contra a Holanda", afirmou Marin.