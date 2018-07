Primeira fase da Copa termina com muitas decepções e surpresas

Ao longo da primeira fase da Copa do Mundo, muitas seleções que eram tidas como favoritas ao título no Brasil foram, aos poucos, deixando a competição. Ao mesmo tempo, equipes menores surpreenderam em chaves fortes, chegando até a eliminar campeãs mundiais.

DECEPÇÕES

Apática, a atual detentora do título, Espanha, caiu ainda na segunda rodada. Sem renovação no elenco que levou o Mundial da África do Sul, a seleção não conseguiu envolver com o tradicional "tiki-taka", que ficou perdido em meio ao futebol ofensivo da Holanda e do Chile. Outra decepção foi Portugal, que contava com o melhor jogador de 2013, Cristiano Ronaldo, mas que saiu da Copa com apenas um gol marcado.

SURPRESAS

No chamado "grupo da morte", a Costa Rica foi a maior surpresa da Copa 2014, ao se classificar em primeiro lugar, eliminando Itália e Inglaterra, além de derrotar o Uruguai, que ficou na segunda colocação. Depois de passar pela repescagem nas eliminatórias europeias, a Grécia conseguiu a vaga para as oitavas de final com saldo negativo e em cima da Costa do Marfim, cujo principal craque, Yaya Touré, foi abalado pela notícia da morte do irmão durante o torneio.

