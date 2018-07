Qualidade colombiana fez a diferença, afirma Jose Pekerman

Desta vez, o Maracanazzo foi da Colômbia sobre o Uruguai. Com um time jovem e bastante promissor, a seleção colombiana marcou história em seu futebol ao chegar, pela primeira vez, às quartas de final de uma Copa do Mundo. A partir de agora, os comandados de Jose Pekerman se preparam para enfrentar o Brasil nas quartas de final, em busca de mais um feito no Mundial.

Após a partida, o técnico argentino se mostrou aliviado com o vitória sobre o Uruguai. "O Uruguai sabe jogar esse tipo de partida, tem capacidade para administrar. Estou muito feliz com tudo o que aconteceu e com a evolução da Colômbia. Sabia que iríamos enfrentar um jogo muito difícil, mas a equipe jogou muito concentrada."

A Colômbia, muito à vontade no Maracanã, dominou praticamente todo o jogo, com um toque de bola inteligente e envolveu o time uruguaio, desempenho que deixou o treinador satisfeito. "Tínhamos de ter a posse de bola, os jogadores precisavam se impor pela habilidade e movimentação, para pôr pressão e assustar os uruguaios. No fim, a qualidade dos jogadores fez diferença", celebrou.

Perto do fim do jogo, o Uruguai se lançou ao ataque e levou bastante perigo à Colômbia. Para o treinador, sua equipe soube suportar bem a pressão. "No segundo tempo, como esperado, o Uruguai correu atrás, tentou mudar o resultado, fez mudanças que nos levaram a recuar. No entanto, conseguimos controlar a situação."

O próximo adversário da talentosa seleção colombiana será o Brasil, que venceu o Chile no sufoco. Mesmo assim, o meia Cuadrado, outro destaque colombiano, pregou cautela quanto ao jogo com os donos da casa. "Será uma partida dificílima, mas precisamos pensar em nós, em treinar bem e chegar 100% ao jogo. Não é impossível", garantiu Cuadrado.

Para o experiente capitão Yepes, sua equipe foi impecável e apesar de ser um time jovem, soube se portar diante do Uruguai. "Estamos muito felizes e contentes com a vitória, temos que desfrutá-la com união, alegria e sabendo que a mais gente ao nosso lado. A equipe estava jogando uma grande partida, atacou quando tinha de atacar e soube se defender quando o Uruguai foi ao ataque."

Maioria no Maracanã, a torcida colombiana deu grande força aos jogadores, e o defensor agradeceu o apoio. "O país tem nos deixado com muito orgulho pelo apoio que estamos recebendo tanto aqui no Brasil quanto na Colômbia."