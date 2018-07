Rebelo coloca público baixo após a Copa como desafio para os estádios

Os novos estádios funcionaram bem durante a Copa do Mundo, mas agora têm que se mostrar viáveis economicamente. O primeiro teste aconteceu dois dias depois do fim da competição. A Arena Pantanal recebeu um jogo da Série B do campeonato Brasileiro, Vasco e Santa Cruz, e o número de torcedores decepcionou. Pouco mais de sete mil pessoas. Bem diferente da média de 40 mil durante a competição.

Para o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, a falta de público será o maior problema a ser driblado. "A média de público nos campeonatos do Brasil lamentavelmente é baixa em relação ao protagonismo do nosso futebol. Nós temos hoje uma média de público no campeonato brasileiro menor do que a liga americana, a liga chinesa e menor do que a liga de críquete da Índia", diz ele.

Melhorar o espetáculo seria a solução, segundo o ministro. Nesse cenário, apenas os jogos dos times grandes do eixo Rio-São Paulo não seriam suficientes e as arenas teriam que investir em shows e eventos para pagar as contas. Em Manaus, por exemplo, o custo de manutenção do estádio é de mais de meio milhão de reais por mês, de acordo com o governo do Amazonas.

Apenas três estádios dos 12 são particulares: a Arena Corinthians, o Beira Rio e a Arena da Baixada. Esses administram as próprias contas. Nos outros nove há empréstimos feitos junto ao BNDES por bancos repassadores. Para que a conta feche, cada um terá que encontrar a própria saída.

O ministro opinou também sobre as obras pelas quais alguns estádios vão passar com o fim do mundial. E disse ser contra a colocação de alambrados entre a arquibancada e o gramado. Para Aldo Rebelo, “a separação entre o torcedor e o campo é uma coisa que já foi superada em quase todo o mundo. O torcedor precisa aprender que o espetáculo mais próximo do gramado fica mais bonito e ele tem que respeitar.”

Pelo menos quatro estádios da Copa estarão nas Olimpíadas em 2016: Maracanã, Mineirão, Fonte Nova e Mané Garrincha. São Paulo também será uma das sedes, com palco a ser definido. Até lá, o trabalho será grande em campo.

"O Brasil enfrenta problemas na formação dos jogadores, na preservação desses atletas no país. Eu tenho informações de que hoje, uma parte dos nossos jogadores da seleção sub 15, atletas com menos de 15 anos, já tem que ser observada no exterior porque já se transferiram do Brasil para clubes do exterior", afirma o ministro.

Sobre a escolha de Gilmar Rinaldi como coordenador geral de seleções da CBF, Aldo se mostrou otimista. "Escolheram um profissional com experiência no mundo do futebol. Foi um atleta bem sucedido."

Uma intervenção do governo na entidade máxima do futebol brasileiro está descartada mas, para o ministro do Esporte, é possível atuar de forma reguladora. "O governo não pode intervir nas entidades, elas são autônomas como a constituição assegura. O que o governo procura fazer é ter o seu papel de regulador de uma atividade que compõe interesse público e interesse nacional"

E continua: "Há um projeto na Câmara que estabelece punições dos clubes e dos dirigentes caso atrasem o pagamento de débitos. Isso não pode ser permitido, é importante pôr um limite."