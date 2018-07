Reservas treinam leve; titulares são poupados na seleção brasileira

De volta à Teresópolis (RJ) após se classificar para as quartas de final da Copa do Mundo, a seleção brasileira retomou a sua rotina de atividades na tarde desta segunda-feira na Granja Comary. E os reservas da equipe treinaram em um dos campos da concentração, reforçados pelo goleiro Julio Cesar. Além disso, o volante Ramires e o atacante Jô não participaram do treinamento.

Como esperado, os outros 10 titulares no empate por 1 a 1 com o Chile, seguido pela vitória por 3 a 2 na disputa de pênaltis, fizeram trabalhos regenerativos na piscina e na academia. Mas há preocupação com o estado físico de Neymar e David Luiz, mesmo que ambos não devam ser problema para o jogo contra a Colômbia, nesta sexta, em Fortaleza, pelas quartas de final da Copa.

Afinal, o zagueiro atuou longe das condições ideias em Belo Horizonte, em razão de uma contratura na região dorsal. Já Neymar deixou o jogo no estádio do Mineirão com dores na coxa direita, embora não tenha sido substituído. Além disso, o atacante converteu a última cobrança da seleção na disputa de pênaltis.

Já as ausências de Ramires e Jô também têm relação com a partida do último sábado em Belo Horizonte. Ambos entraram em campo durante o segundo tempo e atuaram por mais de 45 minutos, pois a partida acabou indo para a prorrogação. Assim, ambos também fizeram trabalhos regenerativos na piscina e na academia da Granja Comary.

Enquanto os goleiros trabalharam com o preparador Carlos Pracidelli, os oito jogadores de linha que desceram ao campo 2 fizeram uma leve treinamento físico, seguido por um trabalho de dois toques em que foram divididos em dois times.

Julio Cesar, após começar o treino ao lado de Victor e Jefferson, deixou o campo para dar autógrafos e tirar fotos com os torcedores que se aglomeravam perto de uma das grades do centro de treinamento da seleção.

Com a realização de um treino apenas pelos reservas, segue indefinido o substituto de Luiz Gustavo no meio de campo da seleção. O volante recebeu o segundo cartão amarelo contra o Chile e terá que cumprir suspensão automática diante da Colômbia.

A seleção treina nesta terça e também na quarta na Granja Comary, antes de viajar para Fortaleza, onde um dos quatro semifinalistas da Copa será definido.