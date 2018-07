Resumo da Copa: Bélgica classifica e Portugal embola grupo

A jovem seleção belga cumpriu com as expectativas que recebeu durante o período de eliminatórias. Na Copa do Mundo, a equipe arrancou a segunda vitória, contra a Rússia, e se classificou com uma rodada de antecedência para as oitavas de final da Copa do Mundo. Pelo Grupo H, a Argélia também conseguiu um grande feito ao golear a Coreia do Sul, por 4 a 2, e se aproximou da segunda vaga. Já no último jogo do dia, Portugal escapou da eliminação precoce, com um gol no fim contra os Estados Unidos, mas segue em situação delicada no torneio. Confira o resumo da Copa.

BÉLGICA 1 X 0 RÚSSIA

A "talentosa geração belga" tão comentada antes da Copa ainda não mostrou o futebol que dela se espera no Mundial, mas, após as duas primeiras rodadas, está classificada para as oitavas de final. Como na estreia diante da Argélia, a seleção do técnico Marc Wilmots rendeu muito menos que o esperado neste domingo, 22, e só acordou nos últimos minutos, quando fez o suficiente para vencer a Rússia por 1 a 0, no Maracanã.

O rei Filipe e a rainha Mathilde assistiram no Maracanã, no Rio de Janeiro, à vitória apertada da Bélgica sobre a Rússia. Ao lado do presidente da Fifa, Joseph Blatter, a familía real belga acompanharam até o fim a partida da Copa do Mundo e depois, foram parabenizar os jogadores nos corredores do estádio.

A rainha foi simpática e cumprimentou jogadores como o capitão Vincent Kompany, com o cachecol da seleção belga. Já o rei, tirou foto com os jogadores, participando de selfies, como localizadas nos perfis de Dries Mertens e Adnan Januzaj, em seus respectivos perfis de Instagram.

COREIA DO SUL 2 X 4 ARGÉLIA

A Argélia deu um passo gigantesco para alcançar um feito inédito na história das Copas. Os africanos venceram a Coreia do Sul por 4 x 2, neste domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e agora vão jogar pelo empate contra a Rússia, desde que os sul-coreanos não goleiem a Bélgica, para se classificarem às oitavas de final pela primeira vez.

Os argelinos nunca conseguiram passar da fase de grupos. A última vez em que o país africano ficou próximo de se classificar foi em 1982. Naquele Mundial, a Argélia surpreendeu a poderosa Alemanha, com uma vitória por 2 a 1, perdeu para a Áustria por 2 a 0 e bateu o Chile por 3 a 2. Os alemães, porém, venceram os austríacos por 1 a 0, na última rodada, resultado que coincidentemente classificou os dois países.

ESTADOS UNIDOS 2 X 2 PORTUGAL

Faltaram poucos segundos para Portugal ser eliminado neste domingo da Copa do Mundo. Foi graças a um gol de Varela que o time português empatou por 2 a 2 com os Estados Unidos, mesmo jogando mal, e garantiu sobrevida no torneio – terá de vencer Gana na quinta-feira para ir às oitavas de final.

Nani abriu o placar após falha da defesa estadunidense no início do jogo. No segundo tempo, Jermaine Jones apanhou o rebote de um escanteio, acertou um lindo chute de fora da área e empatou o jogo. E não demorou para Dempsey virar o placar. Mas, a agonia portuguesa, encerrou com o gol de Varela e o empate contra os jogadores de Klinsmann, ao menos, até o próximo jogo.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Com o treinamento da seleção brasileira marcado apenas para começar às 18h30 deste domingo no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, os jogadores tiveram um longo período do dia livre para descansar, na véspera do duelo com Camarões, pela rodada final do Grupo A da Copa do Mundo. E eles aproveitaram bem, sendo que alguns também atenderam fãs nas proximidades do hotel onde a delegação está concentrada, enquanto outros receberam a visita de parentes.

Mas quando a bola rolou, foi Fred quem mais se preocupou. A situação do atacante não é das mais confortáveis na seleção, mas só depende dele melhorar seu rendimento porque Felipão demonstrou confiança no atacante a ponto de mantê-lo na equipe para a partida contra Camarões, a última da equipe nesta primeira fase. Se quisesse, o treinador poderia mudar e dar chance ao reserva Jô. Preferiu gastar sua última ficha em titular.

OUTRAS SELEÇÕES

Os gramados da Copa do Mundo se transformam em uma dor de cabeça para a Fifa. Os jogadores da Bélgica se queixaram do campo do Maracanã e alertam que, na Europa, as condições são melhores que no Rio. Em Belo Horizonte e em Curitiba a Fifa proibiu seleções de treinar nos estádios da Copa para não afetar os campos, já em situação delicada. O Chile ainda disse que a Fifa não deveria permitir que um jogo fosse disputado no gramado do Itaquerão.

Em Belo Horizonte, O volante Mascherano foi homenageado pela Associação de Futebol Argentino (AFA) neste domingo à tarde pelo 100º jogo que completou com a camisa da Argentina na vitória contra o Irã, sábado, no Mineirão. Em um evento privado, sem a presença da imprensa, no CT do Galo, onde a equipe realiza os treinos, Mascherano recebeu uma camisa número 100 e uma placa comemorativa com a frase: "Nascido para a seleção". "Obrigado à AFA e a todos os integrantes desse grupo por esse presente", agradeceu Mascherano no Twitter.