Resumo da Copa: Brasil sofre nova derrota e encerra participação

Acabou. A participação brasileira na Copa do Mundo foi encerrada neste sábado, no Estádio Nacional de Brasília. E, mais uma vez, o Brasil saiu de campo derrotado, desta vez pela Holanda, por 3 a 0. O quarto lugar conquistado pela seleção brasileira ficou aquém do esperado pela população e abre a possibilidade de mudanças em todas as áreas esportivas relacionadas ao futebol nacional.

BRASIL 0 x 3 HOLANDA

O Brasil entrou em campo contra a Holanda, neste sábado, no estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, para fazer a sua última partida nesta Copa do Mundo muito pressionado após o vexame contra a Alemanha. E a equipe de Felipão, com várias alterações, sentiu muito a pressão e perdeu por 3 a 0 para a Holanda, mostrando as mesmas falhas que teve na semifinal. O resultado valeu para o time holandês o terceiro lugar no Mundial de 2014.

Com o resultado, o Brasil voltou a perder duas partidas seguidas em Copa do Mundo, o que só aconteceu em 1966 e 1974. E a seleção de Felipão termina a Copa do Mundo com 10 gols tomados nas duas partidas finais, com o 7 a 1 contra a Alemanha e os 3 a 0 contra os holandeses.

TORCIDA BRASILEIRA

Os torcedores presentes no Estádio Nacional de Brasília sofreram mais uma vez com nova derrota e a tristeza foi recorrente nas arquibancadas. Por todos os lados do estádio, era possível ver o semblante de crianças aos idosos presentes na capital federal.

ALEMANHA X ARGENTINA

A final entre Argentina e Alemanha, que duelam neste domingo, no estádio do Maracanã, embaralha uma verdade que parecia eterna: os sul-americanos são técnicos e habilidosos e os europeus, fortes e disciplinados. Anos atrás, o cineasta italiano Pier Paolo Pasolini chegou a propor uma comparação com a literatura para ilustrar a questão. A poesia seria o drible sul-americano; já a prosa seria a tabela ou a retranca europeia. Neste domingo, às 16 horas, no Rio de Janeiro, as coisas não serão tão simples assim.