Resumo da Copa: Colômbia classificada e Uruguai na briga

Luís Suárez foi o grande protagonista nesta quinta-feira de Copa do Mundo. O atacante do Uruguai voltou de contusão e ajudou a Celeste a ressuscitar sua participação no Mundial após a derrota para a Costa Rica. Foi também dia de conhecer o terceiro classificado para as oitavas de final, a Colômbia, que contou com a ajuda de Japão e Grécia para garantir seu lugar. Na seleção brasileira, o dia foi de falar sobre os atacantes, convocados ou não por Felipão. Confira o resumo deste sétimo dia de competição.

URUGUAI x INGLATERRA

Luís Suárez, que pouco mais de 20 dias atrás passou por uma cirurgia no joelho devido a uma lesão, estreou no Mundial recolocando o Uruguai novamente na disputa por uma vaga nas oitavas de final. O atacante fez os dois gols da vitória dos sul-americanos sobre a Inglaterra e mostrou porque é hoje um dos principais centroavantes do mundo.

Com a derrota, os ingleses agora tem que torcer por uma combinação de resultados para avançar no Grupo D. Para tanto, a Itália precisa bater a Costa Rica e Uruguai, enquanto o time do técnico Roy Hodgson precisa vencer seu último jogo.

Mesmo com o domínio da Inglaterra em todo o primeiro tempo, quem abriu o placar foram os uruguaios. Aos 38 minutos, Suárez recebeu cruzamento de Cavani e, de cabeça, mandou para o fundo das redes. Somente aos 29 do segundo tempo, Rooney, quebrou sua maldição em Copas do Mundo e marcou seu primeiro gol no torneio. Para azar dos súditos da Rainha Elizabeth II, a tarde era mesmo de Luís Suárez. No final da partida, o atacante fuzilou Hart e colocou números finais no placar.

A partida ainda contou com um susto: Aos 15 minutos do segundo tempo, o lateral do São Paulo, Álvaro Pereira tomou uma joelhada na cabeça de Sterling e desmaiou. Quando acordou, ele se negou a deixar o campo e continuou na partida até o fim.

COLÔMBIA x COSTA DO MARFIM

Após Holanda e Chile, a Colômbia também garantiu lugar nas oitavas de final da Copa do Mundo. Sem Falcao Garcia, o grande nome do futebol colombiano, o craque da partida foi o companheiro de Mônaco do centroavante, James Rodríguez, que fez um dos gols da partida e deu passe para outro. Com o resultado a seleção comandada por José Pekerman quebra o recorde negativo de nunca ter ganho duas partidas em Mundiais e de quebra passou de fase pela segunda vez em sua história.

A Colômbia fez 2 a 0 no primeiro tempo, com Rodríguez e Quintero. Somente no segundo tempo, aos 28 minutos, Gervinho diminuiu, mas era tarde demais. Os africanos, com três pontos, agora encaram a Grécia e precisam de uma vitória simples para se classificarem em segundo.

JAPÃO X GRÉCIA

Em um jogo com poucas oportunidades de gol e muitas faltas (41 no total), Japão e Grécia não conseguiram mexer no placar e ajudaram a Colômbia a conseguir a classificação. Os japoneses ainda tiveram as melhores chances, especialmente após a expulsão do capitão da grego, Katsouranis, aos 37 do primeiro tempo.

Mesmo com a equipe japonesa se lançando ao ataque na segunda etapa, não foi o bastante. Agora as duas equipes fazem contas para tentar a classificação no lugar da Costa do Marfim.

OUTRAS SELEÇÕES

Quem teve dor de cabeça nesta quinta-feira foi o técnico da Holanda Louis Van Gaal. Talvez o principal jogador da seleção, Robben, sentiu fortes dores musculares e não treinou. A situação fica ainda mais complicada para os holandeses porque Van Persie, o outro atacante da equipe, está suspenso pelo segundo cartão amarelo.

No outro classificado no Grupo B, a preocupação é com o volante Aránguiz. Ele deixou o campo contra a Espanha com dores no joelho, mas segundo o departamento médico da seleção sul-americana, não preocupa para a partida. Holanda e Chile se enfrentam pela última rodada do Grupo B com esperança de terminar em primeiro na chave e escapar de um possível confronto contra a seleção brasileira.

Já na Itália, foi dia da primeira entrevista do polêmico Balotelli em solo nacional. O atacante preferiu dar respostas curtas e tentou não entrar em brigas. Quando questionado sobre a Costa Rica e seu goleiro, Navas, disse que não se sentia preparado para responder, pois não tinha visto ele em ação.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Com a má fase de Fred, que ainda não conseguiu fazer uma boa partida nesta Copa do Mundo, Felipão admitiu que convocaria Diego Costa. Em conversa com o Estado, o treinador da seleção brasileira disse sem rodeios que, caso o atacante não tivesse optado por defender a Espanha, ele provavelmente estaria na lista para o Mundial.

Como não pode contar com o atacante da Fúria, Felipão terá que se contentar com Hulk. O jogador, que foi poupado na partida contra o México, voltou a treinar nesta quinta-feira e pode ser novidade na equipe para partida decisiva contra Camarões.

Já Júlio César, aparentemente, não sente tanta falta de um outro atacante. Em entrevista coletiva, o goleiro foi só elogios à Neymar, hoje principal jogador brasileiro. Segundo o goleiro, o camisa 10 do Brasil é um jogador mais completo que Balotelli, craque italiano.