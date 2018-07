Resumo da Copa: Costa Rica tira de letra o 'Grupo da Morte'

A Costa Rica, uma das "zebras" da primeira rodada do Mundial, está provando que de surpresa não tem nada. O time foi novamente destaque ao bater a Itália e ser a primeira equipe a assegurar a classificação no "Grupo da Morte". No Grupo E, mesmo com uma nova vitória, a França ainda não assegurou classificação e todas as quatro seleções entram na última rodada sonhando em disputar o mata-mata do Mundial. Na seleção brasileira, David Luiz fala firme e minimiza eventuais mudanças no time titular. Confira tudo que aconteceu na Copa do Mundo:

COSTA RICA X ITÁLIA

A Costa Rica entrou na Copa do Mundo como o time já batido no "Grupo da Morte". Eram os três pontos que Uruguai, Itália e Inglaterra contavam antes mesmo de entrar em campo. Pois a seleção do pequeno país na América Central mostrou que não veio para o Brasil à toa e nesta sexta-feira garantiu sua classificação para as oitavas de final batendo a tetracampeã mundial.

Com muita dedicação, o grupo do técnico Jorge Luis Pinto conquistou uma vitória incontestável. Procurou mais o gol que a "Azzurra" e exerceu uma marcação implacável, anulando o cérebro no meio de campo dos italianos, Pirlo. Balotelli, que na véspera da partida disse "não conhecer" a Costa Rica, acabou passando em branco, em uma tarde em que sua pontaria não estava das melhores.

O gol decisivo veio aos 43 minutos do primeiro tempo. Ruiz aproveitou cruzamento de Díaz, a bola bateu na trave, entrou e saiu, mas não havia nenhuma dúvida sobre a posição. No segundo tempo, o lado emocional pesou para os italianos, que agora disputam a última partida com o Uruguai para saber quem se classifica no grupo comandado pela maior zebra desta Copa do Mundo.

FRANÇA x SUÍÇA

Mesmo sem o craque Franck Ribéry, a França tem se credenciado por suas apresentações como uma das fortes seleções deste Mundial. Enquanto as rivais como Inglaterra e Espanha vão caindo, o time do técnico Didier Deschamps conquistou sua segunda vitória e está muito próximo de conquistar a vaga para a próxima fase. Na segunda partida, os franceses golearam por 5 a 2 a Suíça.

Com muita velocidade, a França protagonizou um dos melhores primeiros tempo até o momento. Giroud abriu o placar aos 16 e apenas um minuto depois Matuidi ampliou. Ainda teve tempo para Valbuena, aos 39, fazer o terceiro. Na segunda etapa, Benzema aos 21 e Sissoko, aos 27, completaram o placar para a França. Abatida, restou a Suíça fazer dois gols de honra com Dzemaili e Xhaka, já no final da partida.

EQUADOR x HONDURAS

No duelo de "vida ou morte" no Grupo E, o Equador se saiu melhor. Com dois gols de um dos artilheiros do mundial, Enner Valencia, o time bateu Honduras e embolou totalmente a classificação. Agora todas as equipes da chave ainda tem chance de ir as oitavas. Quem abriu o marcador foi Honduras. Costly contou com ajuda de Guagua ao afastar mal de cabeça e fez o primeiro gol da seleção em três Copas disputadas. Três minutos depois, Valencia aproveitou cruzamento fraco e empatou. Mais técnica, a seleção equatoriana virou em jogada ensaiada, aos 18 minutos do segundo tempo.

Agora o time sul-americano joga diante da França e precisa da vitória para tentar a classificação. Já Honduras encara a Suíça e precisa de uma complicada combinação de resultados para avançar. Difícil, mas nada impossível no embolado grupo.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Na entrevista coletiva do Brasil, os escolhidos do dia foram o zagueiro David Luiz e o lateral Marcelo. Após uma apresentação pouco convincente contra o México, os jogadores tiveram que responder sobre possíveis mudanças no time titular pensadas pelo técnico Luis Felipe Scolari. Ambos garantiram a união do grupo e que todos estão preparados para eventuais substituições.

David Luiz, em especial, não poupou palavras, afirmando que todos devem pensar no que é melhor para seleção. "Existe a consciência do futebol apresentado até agora. O jogador que sai do time não vai ficar feliz. Mas ele precisa saber o que lhe faltou e tentar recuperar a vaga", disse o zagueiro.

OUTRAS SELEÇÕES

A polêmica do dia foi com um possível temor da Fifa de manipulações de resultados.O jogo entre Brasil e Camarões estaria sendo considerado de "alto risco" pelo chefe de segurança da Fifa, Ralf Mutschke, já que os africanos estão eliminados e o grupo rachado, sendo que quase os jogadores não viajaram para o Brasil. O problema não seria uma esperada vitória brasileira, mas sim um placar específico.

Outra preocupação da sexta-feira continuou sendo com o meia Robben, da Holanda. O jogador continuou sentindo dores na coxa e novamente não participou do treinamento. Já a atuação vexaminosa da Espanha continua repercutindo. O técnico Vicente Del Bosque teria colocado seu cargo a disposição após a eliminação da equipe. Mas, para o presidente Angel Villar, o técnico continua no comando do time,